Haber Giriş: 22 Mayıs 2022 Pazar 19:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün Stoltenberg ile görüşmüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını açıkça göstermedikleri sürece, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerine müspet yaklaşmayacaklarını dile getirmişti.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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