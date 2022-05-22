Milli Savunma Bakanlığı, 22-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilecek olan Kurtaran-2022 Tatbikatı'nın başladığını duyurdu.

Tatbikat, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda 12 ülkeden 26 gözlemcinin katıldığı seyir öncesi brifingi ile başladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından 22-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de icra edilecek Kurtaran-2022 Tatbikatı, Aksaz Deniz Üs Komutanlığında 12 ülkeden 26 gözlemcinin katıldığı seyir öncesi brifingi ile başladı.#MSB pic.twitter.com/SZiv3jK5rt