Haber Giriş: 22 Mayıs 2022 Pazar 18:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Doğu Akdeniz'de Kurtaran-2022 Tatbikatı başladı
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Doğu Akdeniz’de icra edilecek Kurtaran-2022 Tatbikatı, 12 ülkeden 26 gözlemcinin katıldığı seyir öncesi brifingi ile başladı.
Milli Savunma Bakanlığı, 22-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilecek olan Kurtaran-2022 Tatbikatı'nın başladığını duyurdu.
Tatbikat, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda 12 ülkeden 26 gözlemcinin katıldığı seyir öncesi brifingi ile başladı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından 22-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de icra edilecek Kurtaran-2022 Tatbikatı, Aksaz Deniz Üs Komutanlığında 12 ülkeden 26 gözlemcinin katıldığı seyir öncesi brifingi ile başladı.#MSB pic.twitter.com/SZiv3jK5rt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 22, 2022
Etiketler: Doğu Akdeniz Milli Savunma Bakanlığı
Son Haberler
- 17:52
- 17:45
- 17:48
- 18:27
- 17:03
Sıradaki Haber
Bakan Koca: Maymun çiçeği hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz