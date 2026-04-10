Türkiye genelinde katil İsrail'in "idam yasası"na tepki

Cuma namazının ardından tek ses olan on binlerce vatandaş, İsrail'in Gazze'deki soykırımını ve Filistinli esirlere yönelik "idam yasası" girişimini protesto etti.

Trabzon'dan Edirne'ye, Gaziantep'ten İzmir'e kadar pek çok ilde eş zamanlı düzenlenen basın açıklamalarında; İsrail'in hukuk tanımaz politikaları, Lübnan ve İran'daki saldırıları ile insanlık onurunu zedeleyen uygulamaları sert bir dille kınandı.

Katılımcılar, uluslararası kamuoyunu bu vahşete karşı durmaya çağırırken, Filistin halkının özgürlük mücadelesine her koşulda destek vereceklerini gür bir sesle haykırdı.

Trabzon

Trabzon'da Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde İskenderpaşa Camisi'nde bir araya gelen katılımcılar, sloganlar atarak tekbir getirdi.

Grup adına konuşan Hasan Furkan Gülal, tüm değerlerin yok sayıldığı ve çiğnendiği bir zaman diliminden geçildiğini söyledi.

Gülal, zalimlere karşı direneceklerini dile getirerek, "Siyonist İsrail rejimi tarafından Gazze'de işlenen soykırımın kahredici acısı vicdanlarda canlı dururken, Lübnan'da ve İran'da ortaya konan yeni vahşetler insanlığı bir kez daha derinden sarsmaktadır." dedi.

İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırmasının vahşet ve açık bir hukuk ihlali olduğunu ifade eden Gülal, "İşgal ettikleri toprakların gerçek sahiplerini ipe götürmeye cüret etmek demek, kendi ipini çekmekten, terör devletinin kaçınılmaz sonunu hazırlamaktan başka bir şey değildir. Bu adımın Nazi zulmünden hiçbir farkı yoktur. Bu zulme imza atanlar ve her şey olurken sessiz kalanlar muhakkak ki Hitler ile aynı akıbeti yaşayacaktır." diye konuştu.

Bayburt

Bayburt'ta Filistin'e Destek Platformu üyeleri cuma namazının ardından Yusufiye Cami avlusunda bir araya gelerek İsrail'e tepki gösterdi.

Platform üyeleri adına açıklama yapan Muhammet Saka, siyonistler tarafından planlanmış ve uygulamaya konulmuş akıl almaz bir dönem yaşadıklarını belirtti.

Tüm değerlerin yok sayıldığı bir zaman diliminden geçtiklerini ifade eden Saka, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyonist rejim şunu bilsin ki zalimlerin topuna, canımızla, başımızla, elimizle, aşımızla direneceğiz. Gazze'de işlenen soykırımın kahredici acısı vicdanlarda canlı dururken, Lübnan'da ve İran'da ortaya konan yeni vahşetler insanlığı bir kez daha derinden sarsmıştır. 165 İranlı öğrencinin, siyonist rejim tarafından okul sıralarında katledilmesi ve bu katliamın küresel vicdanda yeteri kadar yer bulmaması bizleri derinden sarssa da bugün burada olduğu gibi dört bir yanından yükselen itiraz sesleri bir nebze olsun umudumuzu yeşertmektedir."

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Bayram Danacı dua etti.

Artvin

Artvin'de Filistin'e Destek Platformu üyeleri, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" ile Gazze'deki soykırımı protesto etti.

Halitpaşa Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, sloganlar atarak İsrail'e tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencisi Berker Kolukırık, insanlığın azgın ve sapkın bir ideoloji tarafından rehin alındığını ifade etti.

İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırmasının vahşet ve açık bir hukuk ihlali olduğunu dile getiren Kolukırık, "İşgal ettikleri toprakların gerçek sahiplerini ipe götürmeye cüret etmek demek, kendi ipini çekmekten, terör devletinin kaçınılmaz sonunu hazırlamaktan başka bir şey değildir." dedi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" ile Gazze'deki soykırımı protesto etti.

Grup adına açıklama yapan Sadullah Baytaroğlu, İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırmasının vahşet olduğunu vurguladı.

Baytaroğlu, "Açık bir hukuk ihlalidir. İşgal ettikleri toprakların gerçek sahiplerini ipe götürmeye cüret etmek demek, kendi ipini çekmekten, terör devletinin kaçınılmaz sonunu hazırlamaktan başka bir şey değildir." diye konuştu.

Rize

Rize'de cuma namazı sonrası Filistin'e Destek Platformunca İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" protesto edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar adına konuşan Sefa Durmuşoğlu, idam yasasının gözü dönmüş ve azgın bir grup siyonist tarafından planlanarak uygulamaya konulduğunu söyledi.

Durmuşoğlu, İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırmasının vahşet ve açık bir hukuk ihlali olduğunu kaydetti.

Ordu

Ordu'da da Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar Ulu Cami'de bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü Alkışlayamam" şiiri okundu.

Grup adına açıklama yapan Ordu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Abdurrahman Murtazaoğlu, esaret girişimine karşı kayıtsız kalmayacaklarını aktardı.

Murtazaoğlu, ortaya konulan cürümlere karşı mücadelelerinin kıyamete kadar devam edeceğini belirterek, "Gün gelecek zalimler hak ettikleri muameleye maruz bırakılacaktır. Gün gelecek akan her gözyaşının, dökülen her kanın ve yetim bırakılan her canın hesabı sorulacaktır." ifadelerini kullandı.

Çankırı

Çankırı Eğitime Destek Platformu tarafından cuma namazı sonrası Ahmet Yesevi Camisi bahçesinde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail aleyhinde slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Hüseyin Doğan, tüm değerlerin yok sayıldığı, çiğnendiği bir zaman diliminden geçildiğini söyledi.

Zalimlere karşı canla başla direneceklerini vurgulayan Doğan, "Siyonist İsrail rejimi tarafından Gazze'de işlenen soykırımın kahredici acısı vicdanlarda canlı dururken, Lübnan'da ve İran'da ortaya konan yeni vahşetler insanlığı bir kez daha derinden sarsmaktadır. 165 İranlı öğrencinin siyonist rejim tarafından okul sıralarında katledilmesi ve bu katliamın küresel vicdanda yeteri kadar yer bulmaması bizleri derinden sarssa da bugün burada olduğu gibi dünyanın dört bir yanından yükselen itiraz sesleri bir nebze olsun umudumuzu yeşertmektedir. Açıkça ifade etmek gerekir ki İsrail’in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırması tam bir vahşet, açık bir hukuk ihlalidir. " ifadelerini kullandı.

Zulme imza atanların Hitler ile aynı akıbeti yaşayacağını dile getiren Doğan, "Gözü dönmüş (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun yargılanacağı ve hak ettiği cezayı çekeceği günlerin yakınlığı bizzat kendisi tarafından da bilinmektedir. Gün gelecek zalimler hak ettikleri muameleye maruz bırakılacaktır. Gün gelecek akan her göz yaşının, dökülen her kanın ve yetim bırakılan her canın hesabı sorulacaktır. Zalimler için cehennem daima yaşayacaktır." dedi.

Konuşmanın ardından dua edildi.

Tokat

Tokat'ta Karşıyaka Camisi avlusunda Tokat Milli İrade Platformu tarafından Filistin’e destek amacıyla basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasına Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ın yanı sıra rektör yardımcıları, üniversite personeli ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekerek, uluslararası kamuoyunu duyarlı olmaya davet etti.

Kastamonu

Filistin'e Destek Platformu tarafından Nasrullah Meydanı'nda cuma namazının ardından basın açıklaması düzenlendi.

Platform adına açıklamayı okuyan Mert Aydın, akıl almaz bir dönem yaşandığını dile getirdi.

İnsanlığın azgın ve sapkın bir ideoloji tarafından rehin alındığını belirten Aydın, "Bu esaret girişimine karşı kayıtsız kalacak değiliz. Siyonist İsrail rejimi tarafından Gazze'de işlenen soykırımın kahredici acısı vicdanlarda canlı dururken, Lübnan'da ve İran'da ortaya konulan yeni vahşetler insanlığı bir kez daha derinden sarsmaktadır." diye konuştu.

Grup, açıklamanın ve dua edilmesinin ardından dağıldı.

Amasya

Amasya'da Filistin'e Destek Platformu ve Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖK-BİR) tarafından İsrail protesto edildi.

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi önünde cuma namazının ardından İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam cezası yasası protesto edildi.

Açıklamayı yapan Amasya Genç İHH Başkanı Ali Yılmaz, ateşkesle son bulmayan ablukanın Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yaşayan sivillerin gıda, temiz su, sağlık hizmeti ve insani yardıma erişimini ciddi şekilde kısıtladığını söyledi.

Gazze'de yaşanan soykırımın son bulmasını dileyen Yılmaz, İsrail'e tepki gösterdi.

Dua edilmesinin ardından katılımcılar dağıldı.

Gaziantep ve çevre illerde protesto edildi

Gaziantep Ulu Cami önünde cuma namazı sonrası toplanan vatandaşlar, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Muhammed Emin Bilgin, İsrail'in Filistin topraklarında işlediği suçların herkesin malumu olduğunu, 1967'deki işgalden bu yana ilk defa Mescid-i Aksa'nın 41 gün kapatıldığını belirtti.

Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu zulüm dalgası sadece Filistin topraklarıyla sınırlı kalmamış, işgalci rejimin saldırganlığı tüm bölgeyi bir ateş çemberine sürüklemiştir. Lübnan'da sivil yerleşim yerlerine yağdırılan bombalar, Suriye'de bitmek bilmeyen istikrarsızlaştırma çabaları, İran'da 160 kız çocuğunun okuduğu okula yapılan zalim saldırı ve coğrafyamızın genelinde körüklenen bu savaş iklimi, sistematik bir soykırımın ve yayılmacı bir vahşetin dışa vurumudur. İşgalci rejimin hapishanelerinde esir tutulan 12 bin masum Filistinli kardeşimizin idam edilmesine ilişkin insanlık dışı bir karar verilmiştir. Bizler bu kararı kabul etmiyoruz. Hiçbir hukuk ilkesine dayandırılamayan bu cani tutum, ahlaksızlığın ve alçaklığın boyutunu gözler önüne sermektedir."

Şanlıurfa

Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi önünde Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde düzenlenen etkinlikte katılımcılar, ABD ve İsrail'in saldırılarını kınadı.

Platform adına basın açıklamasını okuyan Hüseyin Tekdemir, bugün sadece bir protesto için değil, insanlığın gözü önünde süregelen bir soykırımı, açık bir zulmü ve tarihin gördüğü en büyük adaletsizliklerden birini haykırmak için toplandıklarını söyledi.

"Gözü dönmüş, azgın bir grup siyonist" tarafından planlanmış ve uygulamaya konulmuş akıl almaz bir dönemi yaşadıklarını ifade eden Tekdemir, yasa geri çekilene kadar mücadelelerinin süreceğini bildirdi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İnsan Hakları ve Özgür Gençlik Öğrenci Topluluğu öncülüğünde Merkez Cami bahçesinde toplanan öğrenciler, "idam yasası"na tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Hilal Parlak, siyonist İsrail rejiminin on yıllardır süregelen işgal, tehcir ve katliam politikalarına bir yenisini daha eklediğini söyledi.

İşgal altındaki topraklarda direnen Filistin halkının iradesini kırmak amacıyla siyonist meclis tarafından onaylanan "idam yasası"nın uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurgulayan Parlak, şöyle konuştu:

"Bu bir hukuk kararı değil, cinayet şebekesinin infaz ilanıdır. Bir halkın kendi topraklarını savunması en meşru haktır. Siyonist rejimin bu meşru savunmayı terör olarak yaftalayıp kardeşlerimizi idam sehpalarına gönderme kararı, işgalin acziyetini ve korkusunu göstermektedir. Fakat şu çok iyi bilinmelidir ki, zindanlardaki direniş asla diz çökmeyecektir."

Malatya

İnönü Üniversitesi Camisi çıkışında toplanan öğrenciler, İsrail ve ABD saldırılarına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Abdülselam Yakut, "İşgalci rejimin hapishanelerinde esir tutulan 12 bin masum Filistinli kardeşimizin idam edilmesine ilişkin insanlık dışı bir karar verilmiştir. Bizler bu kararı kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Adıyaman

Adıyaman Meydan Camisi önünde toplanan Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, kent meydanında ABD ve İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Abdulkadir Yılmaz, İsrail rejimi tarafından, Gazze'de soykırım yapıldığını ifade etti.

Filistinli esirlere uygulanması öngörülen idam cezasına tepki gösteren vatandaşlar, açıklamanın ardından dağıldı.

Kilis

Kayabaş Camisi avlusunda toplanan Sivil Dayanışma Platformu üyeleri, ABD ve İsrail'in saldırılarını kınadı.

Platform adına açıklama yapan Kilis Genç Memur-Sen İl Başkanı Fatih Akkurt, İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırmasının bir vahşet olduğunu belirtti.

İsrail rejimi tarafından Gazze'de soykırım yapıldığını vurgulayan Akkurt, "İşgal ettikleri toprakların gerçek sahiplerini ipe götürmeye cüret etmek demek, kendi ipini çekmekten, terör devletinin kaçınılmaz sonunu hazırlamaktan başka bir şey değildir. Bu adımın Nazi zulmünden hiçbir farkı yoktur. Bu zulme imza atanlar ve her şey olurken sessiz kalanlar muhakkak ki Hitler ile aynı akıbeti yaşayacaktır." dedi.

Adana

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki Sabancı Merkez Camisi'nde cuma namazı sonrası avluda toplanan vatandaşlar, İsrail'e tepki gösterdi.

Filistin'e Destek Platformu adına açıklama yapan üniversite öğrencisi Muhammet Emin Çelik, esaret girişimine karşı kayıtsız kalmayacaklarını belirtti.

Siyonist rejimle mücadele etmekte kararlı olduklarını vurgulayan Çelik, "İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırması tam bir vahşet, açık bir hukuk ihlalidir. İşgal ettikleri toprakların gerçek sahiplerini ipe götürmeye cüret etmek demek, kendi ipini çekmekten, terör devletinin kaçınılmaz sonunu hazırlamaktan başka bir şey değildir. Bu adımın Nazi zulmünden hiçbir farkı yoktur." diye konuştu.

Konuşmanın ardından katılımcılar, İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın eşliğinde Filistin, İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenler için dua etti.

Basın açıklamasına AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı da destek verdi.

Mersin

Platform tarafından Mersin'deki Muğdat Camisi'nde de cuma namazının ardından basın açıklaması yapıldı.

Genç Memur-Sen İl Başkanı Fırat Aydın, açıklamasında, Filistin'in zorlu bir dönemden geçtiğini söyledi.

İsrail tarafından alınan kararda tüm değerlerin yok sayıldığını belirten Aydın, "İnsanlık adeta azgın ve sapkın bir ideoloji tarafından ne yazık ki rehin alınmıştır. Bu esaret girişimine karşı kayıtsız olacak değiliz. Zalimlere karşı varımızla yoğumuzla direneceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç ve vatandaşlar katıldı.

Hatay

Hatay'da cuma namazı sonrası Antakya TOKİ Resulullah Camisi önünde toplanan Filistin'e Destek Platformu üyeleri, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" ile Gazze'deki soykırımı protesto etti.

Filistin'e Destek Platformu adına basın açıklamasını yapan Musa Çalışkan, Gazze'de yaşananların sadece bir coğrafyanın değil, bütün insanlığın sınavı olduğunu dile getirdi.

Gazze'de yaşananların yalnızca bir çatışma değil, sistematik bir baskı ve insanlık onurunu zedeleyen uygulamaların açık bir örneği olduğunu belirten Çalışkan, şunları kaydetti:

"Hukukun üstünlüğünün yok sayıldığı, insanların hayatlarının siyasi hesaplara kurban edildiği her uygulamaya karşıyız çünkü adalet, güçlülerin değil, haklı olanın yanında olmalıdır. Filistin halkı yalnız değildir. Gazze yalnız değildir. Müslümanlar, nerede olursa olsun, mazlumun yanında durmaya devam edecektir."

Edirne

Edirne'de Cuma namazı sonrası Eski Cami önünde bir araya gelen platform üyeleri, sloganlar atarak İsrail'e tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Eyüp Açıkgöz, Filistin topraklarında sivillere yönelik saldırıların yanı sıra idam uygulamalarının da kabul edilemez olduğunu ifade ederek, uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağırdı.

Gazze başta olmak üzere bölgede yaşanan gelişmelere tepki gösteren Açıkgöz, Filistin halkına desteklerinin süreceğini belirtti.

Açıkgöz, sivillere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu ifade ederek, uluslararası kamuoyunu daha güçlü tepki vermeye çağırdı.

Filistin davasına destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Açıkgöz, farklı kesimlerin ortak bir duruş sergilemesi gerektiğini dile getirdi.

Açıkgöz, ayrıca Filistin’e insani yardım ve destek girişimlerine katkı sunmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da cuma namazı sonrası Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'nda bir araya gelen platform üyeleri, ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla sloganlar atarak İsrail'e tepki gösterdi.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından grup adına açıklama yapan Enes Altınyüzük, Gazze'deki soykırımı kınadıklarını söyledi.

Gazze'de tüm değerlerin yok sayıldığını belirten Altınyüzük, "Tüm değerlerin yok sayıldığı, çiğnendiği bir zaman diliminden geçmekteyiz. İnsanlık adeta azgın ve sapkın bir ideoloji tarafından ne yazık ki rehin alınmıştır. Bu esaret girişimine karşı kayıtsız kalacak değiliz. Siyonist rejim şunu bilsin ki zalimlerin topuna, canımızla başımızla, elimizle aşımızla, varımızla yoğumuzla direneceğiz." diye konuştu.

Filistin'e Destek Platformu İl Temsilcisi Bayram Akın da zulme sessiz kalmayacaklarını ifade etti.

Grup dua edilmesinin ardından Filistin'e destek sloganları atarak alandan ayrıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde de cuma namazı sonrası Saatli Park'ta bir araya gelen platform üyeleri, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Murat Baltalı, zulme karşı ses yükseltemeye devam edeceklerini kaydetti.

Zulme karşı direnmeye devam edeceklerini vurgulayan Baltalı, şunları kaydetti:

"Bizler Filistin'e Destek Platformu olarak meşrep, mezhep, siyasi görüş, din ve dil ayrımı yapmaksızın küresel bir direniş hareketi başlatmakta her yönden ve her husus da zalim Siyonist rejim ile mücadele etmekte kararlıyız. Bu bağlamda ikinci kez yola iki yüzü aşkın gemiyle çıkacak Sumud Filosu'na tam desteğimizi ilan etmek istiyoruz."

İzmir

İzmir'de Filistin'e Destek Platformu üyeleri, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasası" ile Gazze'deki soykırımı protesto etti.

Cuma namazı sonrası Konak Meydanı'nda bir araya gelen grup, İsrail'in Gazze, Lübnan ve İran'daki saldırılarını kınadı, İsrail Parlamentosu tarafından Filistinli esirlere yönelik idam cezasını öngören düzenlemeye tepki gösterdi.

Filistin'e Destek Platformu adına basın açıklamasını yapan Mehmet Çevik, Gazze'deki soykırımın acısı sürerken Lübnan ve İran'daki yeni saldırıların insanlığı sarstığını ifade etti.

İsrail'in Filistinlilere yönelik idamı yasalaştırmasına tepki gösteren Çevik, şunları söyledi:

"İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasallaştırması tam bir vahşet, açık bir hukuk ihlalidir. İşgal ettikleri toprakların gerçek sahiplerini ipe götürmeye cüret etmek demek, kendi ipini çekmekten, terör devletinin kaçınılmaz sonunu hazırlamaktan başka bir şey değildir. Bu adımın Nazi zulmünden hiçbir farkı yoktur. Bu zulme imza atanlar ve her şey olurken sessiz kalanlar, muhakkak ki Hitler ile aynı akıbeti yaşayacaktır."

Çevik, Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılmasının Müslümanların izzetine saldırı olduğunu vurgulayarak, buna karşı mücadelenin devam edeceğini bildirdi.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Erzurum

Erzurum Sivil Toplum Platformu ve Filistin'e Destek Platformu tarafından cuma namazı sonrası Lalapaşa Camisi bahçesinde düzenlenen program, kar yağışı altında gerçekleşti.

Programa bazı vatandaşlar kefiye ile bir vatandaş da ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden ülkenin eski lideri Ali Hamaney'in posteriyle katıldı.

Grup adına açıklama yapan Filistin'e Destek Platformu İl Başkanı Prof. Dr. Abdulvahap Özsoy, dünyada tüm değerlerin yok sayıldığı bir zamandan geçildiğini söyledi.

Özsoy, İsrail'in saldırılarına dünyanın dört bir yanından tepki gösterildiğini belirterek, "Gözü dönmüş azgın bir siyonist grup tarafından planlanmış ve ne yazık ki uygulamaya konulmuş akıl almaz bir dönemi yaşamaktayız. İnsanlık adeta azgın ve sapkın bir ideoloji tarafından ne yazık ki rehin alınmıştır." dedi.

Esaret girişimine karşı kayıtsız kalınmadığını ifade eden Özsoy, şunları kaydetti:

"Siyonist rejim şunu bilsin ki, zalimlerin tümüne canımız, başımız, elimiz, varımız ve yoğumuzla direneceğiz. Siyonist İsrail rejimi tarafından Gazze'de işlenen soykırımın kahredici acısı vicdanlarda canlılığını korurken, Lübnan ve İran'da ortaya konan yeni vahşetler insanlığı bir kez daha derinden sarsmaktadır. İsrail'in Filistinlilere karşı idamı yasalaştırması tam bir vahşet ve açık bir hukuk ihlalidir. İşgal ettikleri toprakların gerçek sahiplerini ipe götürmeye cüret etmek demek, kendi ipini çekmekten, terör devletinin kaçınılmaz sonunu hazırlamaktan başka bir şey değildir."

Program, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlere dua edilmesinin ardından sona erdi.