Çok Bulutlu 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 10.04.2026 15:04

16'sı kırmızı bültenle aranan 61 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı, yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde, 16'sı kırmızı bültenle uluslararası seviyede, 45'i ise ulusal seviyede aranan toplam 61 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı yetkililerinin koordinasyonunda, yurt dışına kaçan firarilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yapılan ortak operasyonlar sonucunda, 15 Mart-3 Nisan 2026 tarihleri arasında, aralarında terör örgütü üyeliği, cinayet ve cinsel istismar gibi ağır suçlardan arananların da bulunduğu 61 şahıs yakalanarak iade veya sınır dışı süreçleriyle Türkiye’ye getirildi.

7 ülkeden suçlu iadesi sağlandı

Operasyonların ülke bazlı dağılımına bakıldığında, en fazla iadenin Gürcistan’dan yapıldığı görüldü.

Buna göre Gürcistan'dan 8’i kırmızı bültenle, 42’si ulusal seviyede aranan toplam 50 kişi, Almanya'dan Kırmızı bültenle aranan 4 kişi, Yunanistan'dan 2’si kırmızı bültenle, 1’i ulusal seviyede aranan toplam 3 kişi, Polonya ve Portekiz'den Kırmızı bültenle aranan birer kişi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan'dan Ulusal seviyede aranan birer kişi yakalanarak Türk adaletine teslim edildi.

Suç dosyaları kabarık

Yakalanan suçluların; tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, göçmen kaçakçılığı, dolandırıcılık, bilişim suçları, silahlı tehdit, yağma, insan ticareti, fuhşa aracılık, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık ve terör örgütü üyeliği gibi çok sayıda suçtan arama kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, başarılı operasyonların ardından ilgili daire başkanlıklarını ve emniyet personelini tebrik ederken, sürece katkı sunan Adalet Bakanlığı görevlilerine de teşekkürlerini iletti.

ETİKETLER
Kırmızı Bülten
Sıradaki Haber
Sağlıklı Hayat Akademisi bir yılda 365 bin kişiye ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:29
Artemis II uzay aracının Pasifik Okyanusu'na iniş yapması planlanıyor
15:15
Financial Times: Avrupa havalimanları üç hafta içinde jet yakıtı kısıtıyla karşılaşabilir
15:13
Türkiye'de 5G abone sayısı 30 milyona ulaştı
14:40
Dolandırıcılıkta kullanılan IBAN'ın sahibine hapis ve para cezası
14:40
İşgalci saldırılarında klinikleri yıkılan doktorlar: Ameliyata hazırlanıyorduk
14:37
Sağlıklı Hayat Akademisi bir yılda 365 bin kişiye ulaştı
Mescid-i Aksa'nın yeniden ibadete açılmasının ardından ilk cuma namazı kılındı
Mescid-i Aksa'nın yeniden ibadete açılmasının ardından ilk cuma namazı kılındı
FOTO FOKUS
İETT otobüsünden inen yolcuya motosiklet çarptı
İETT otobüsünden inen yolcuya motosiklet çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ