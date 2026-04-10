16'sı kırmızı bültenle aranan 61 suçlu Türkiye'ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı yetkililerinin koordinasyonunda, yurt dışına kaçan firarilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yapılan ortak operasyonlar sonucunda, 15 Mart-3 Nisan 2026 tarihleri arasında, aralarında terör örgütü üyeliği, cinayet ve cinsel istismar gibi ağır suçlardan arananların da bulunduğu 61 şahıs yakalanarak iade veya sınır dışı süreçleriyle Türkiye’ye getirildi.

7 ülkeden suçlu iadesi sağlandı

Operasyonların ülke bazlı dağılımına bakıldığında, en fazla iadenin Gürcistan’dan yapıldığı görüldü.

Buna göre Gürcistan'dan 8’i kırmızı bültenle, 42’si ulusal seviyede aranan toplam 50 kişi, Almanya'dan Kırmızı bültenle aranan 4 kişi, Yunanistan'dan 2’si kırmızı bültenle, 1’i ulusal seviyede aranan toplam 3 kişi, Polonya ve Portekiz'den Kırmızı bültenle aranan birer kişi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan'dan Ulusal seviyede aranan birer kişi yakalanarak Türk adaletine teslim edildi.

Suç dosyaları kabarık

Yakalanan suçluların; tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, göçmen kaçakçılığı, dolandırıcılık, bilişim suçları, silahlı tehdit, yağma, insan ticareti, fuhşa aracılık, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık ve terör örgütü üyeliği gibi çok sayıda suçtan arama kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, başarılı operasyonların ardından ilgili daire başkanlıklarını ve emniyet personelini tebrik ederken, sürece katkı sunan Adalet Bakanlığı görevlilerine de teşekkürlerini iletti.