Gündem
TRT Haber 10.04.2026 14:29

Sağlıklı Hayat Akademisi bir yılda 365 bin kişiye ulaştı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) projesinin birinci yıl dönümünde yaptığı açıklamada, bugüne kadar 300 bin vatandaşın ve 65 bin öğrencinin "Saha Elçisi" olduğunu bildirdi.

Sağlıklı Hayat Akademisi bir yılda 365 bin kişiye ulaştı

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SAHA yolculuğunun tam bir yıl önce ilk dersle başladığını hatırlattı.

Projenin Türkiye genelindeki yaygınlığına ve ulaştığı kitlenin çeşitliliğine dikkati çeken Memişoğlu, şunları kaydetti;

81 ilimizde yürüttüğümüz çalışmalarla bugüne dek 300.000 vatandaşımız ve 65.000 öğrencimiz eğitimlerini başarıyla tamamlayıp Saha Elçimiz oldu . Öğretmenlerimizden Muhtarlarımıza, taksicilerimizden kuaförlerimize kadar toplumun her kesimini eğitimlerimizle buluşturduk. Şimdi bu güzel gayreti daha da büyütmek, her mahallemize dokunmak istiyoruz. Sizleri, uzmanlarımızla tanışmak ve sağlıklı bir hayata adım atmak için en yakın Sağlıklı Hayat Merkezimize davet ediyorum. Kendi sağlığınızın elçisi olun, sağlıklı bir geleceği el birliğiyle inşa edelim.

Sağlık Bakanlığı
