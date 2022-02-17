Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu sözlerle Türkiye'nin ay yolculuğuna hazırlandığını duyurmuştu:

"İnşallah cumhuriyetin 100'üncü yılında yani gelecek sene milli ve özgün roketimizle ay'a sert iniş gerçekleştireceğiz."

Hedef 2023...

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, "Gerçek tasarım çalışmaları devam ediyor. Bu da 1-2 ay içinde sonuçlanması bekleniyor. Daha sonra imalata geçilecek. İmalatın sonuçlanmasıyla beraber de zaten bunu uzaya fırlatıp ay'a ulaşacağız" diye konuştu.

"Uzayda roket motoru ateşleyen 8'inci ülke olacağız"

Aracın en önemli kısmının iki motoru olduğunu ifade eden Başkan Serdar Hüseyin Yıldırım, "Türkiye'de yüzde 100 yerli üretilmiş olan hibrit roket motorumuz olacak. bu motorun testleri karasal ve fırlatma testleri başarıyla yapıldı, sadece uzaya adaptasyon çalışmaları var o devam ediyor. Uzayda roket motoru ateşleyen yedi ülke var dünya üzerinde, biz sekizincisi olmayı hedefliyoruz" dedi.

Türk Bayrağı Ay ile buluşacak

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Uzay aracı, 40 kilogram faydalı yük taşıyacak. Çeşitli ölçüm araç gereçleri, teçhizatları, kameralar bulunacak. Üç günlük ay yolculuğunda bütün buradaki görüntüleri, verileri toplama bunları ülkemize ulaştırma ve işleme fırsatını elde etmiş olacağız. Roketin motorları ateşlendikten sonra üç gün sürecek Ay yolculuğu başlayacak. Ölçüm yapılacak, veriler toplanıp Dünya'ya iletilecek."

Ay'a sert iniş yapacak roket, üç günlük yolculuğunda veri toplayıp dünyaya iletecek. 2028 yılında da yumuşak inişle Türkiye, Ay'da bilimsel faaliyetler yapabilen sayılı ülkeler arasına girecek.