Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte tarife değişikliklerini 1 Mart'a kadar tamamlamayı amaçladıklarını söyledi.

Bakan Dönmez, açıklamasında şunları kaydetti;

Konuttakine benzer ticarethane tarifesi içerisinde bir indirimli tarife üzerinde çalışmaya başladık. Bakkal, manav, berber, kırtasiye gibi küçük işletmeler büfeler kahvehaneler gibi bunların büyük kısmı indirimli tarifeden yararlanabilir hale gelecek.

Esnafın bugünkü mevcut fatura tutarından yaklaşık yüzde 25 indirim olacak gibi görünüyor. İnşallah 1 Mart’a yetiştireceğiz.

Ayrıntılar gelecek...