Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan ve temeli 18 Mart 2017'de atılan "1915 Çanakkale Köprüsü"nün 26 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete sunulması planlanıyor.

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen proje için Asya Yakası'nda bulunan Lapseki-Şekerkaya ile Avrupa Yakası'nda yer alan Gelibolu-Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra 559'u mühendis, 4 bin 62 personel ile 550 iş makinesi çalışıyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alan Malkara-Çanakkale Otoyolu Kesimi Yap-İşlet-Devret Projesi, 89 kilometre otoyol, 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometreyi buluyor.

Proje, Malkara yerleşiminin güneyi ile Şarköy'ün batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Sütlüce-Şekerkaya mevkilerindeki 1915 Çanakkale Köprüsü ile Lapseki'nin Şekerkaya mevkisine ulaşıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün de bulunduğu otoyol hizmete alındığında İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak Türkiye'nin en prestijli projelerinden biri hayata geçirilmiş olacak.

Ulaşımdaki entegrasyon, kaliteyi artıracak

Otoyol ve 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye ekonomisinin en gelişmiş bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleriyle entegrasyonunu sağlayarak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunacak.

Proje kapsamında bir asma köprü, iki yaklaşım viyadüğü, iki betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 6 hidrolik köprü, 43 üst geçit, 40 alt geçit, çeşitli ebatlarda 236 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, iki bakım işletme merkezi ve 5 ücret toplama istasyonu inşa edildi.

Asma köprü ve otoyol güzergahında yapım çalışmaları devam ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü kule kesonlarının konumlandırıldığı alanda deniz dibi tarama çalışmaları tamamlandı. Kule keson temellerinin konumlandırıldığı alandaki deniz tabanında zemin iyileştirmesi için Asya Kule'de 165, Avrupa'da ise 203 olmak üzere 2,5 metre çapındaki 368 çelik kazık çakıldı.

Ana kablo imalatları kapsamında orta açıklıklarda 288, yan açıklıklarda ilave 16 kablo demeti ile toplam 304 kablo demetinden oluşan ana kablo montajı ile tabliyeleri ana kabloya bağlayan kelepçe ve askı halatı montaj çalışmaları da sonlandı. Ana kabloyu dış etkilerden de koruyacak tel sargı çalışmaları sürüyor.

Seyit Onbaşı'nın top mermisi zirveye yerleştirilecek

Projede, tabliye boya ve rüzgar bariyerlerinin montaj çalışmaları devam ediyor.

318 metrelik çelik kulelerin üzerine yerleştirilecek 16 metre uzunluğundaki, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil eden mermi figürü Çimtaş firması tarafından Gemlik fabrikalarında hazırlanıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü hariç, otoyol kesimi ve yaklaşım viyadüklerinin tamamı aşınma seviyesinde tamamlanırken asma köprüdeki üstyapı imalatları gerçekleştiriliyor.

Simgelerin köprüsü

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlanmıştı.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz yapıldı. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde inşa edildi.

İki ayak aralığına ilaveten 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün uzunluğu 4 bin 608 metreyi buluyor.

"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 3,5 metre yüksekliğe ulaşıyor. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilen yürüme yolları, bakım ve onarım amacıyla kullanılacak.

Köprü ve otoyolun 26 Şubat'ta düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılması planlanıyor.