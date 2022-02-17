Bakanlıktan yapılan açıklamada cinayetle sonuçlanan süreç öncesi yaşananlar anlatıldı.

2020 yılında staj için kurulmuş Whatsapp grubunda tanışan Sıla Şentürk ve 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek’nin aralarında duygusal yakınlık geliştiği, Şentürk'ün ailesinin bu duruma tepki gösterdiği belirtildi.

İddiaya göre, 22 Mart 2021'de Şentürk bu yüzden ailesinin şiddetine maruz kaldı ve Hüseyin Can Gökçek ile kaçtı. Ailenin şikayeti üzerine emniyet kontrol noktasında Sıla Şentürk ve Hüseyin Can Gökçek yakalandı.

25 Mart'ta ise Şentürk hakkında acil koruma kararı alındı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bir kuruluşa yerleştirildi. Şikayet üzerine Hüseyin Can Gökçek de tutuklandı.

Yapılan incelemeler sonucunda ve aile ile çocuğun ortak istekleri doğrultusunda 12 Nisan'da kız çocuğu hakkında danışmanlık tedbiri kararı alınarak ailesi yanına döndü.

11 Kasım 2021'deki Şentürk hakkında devam eden istismar davasında aile Hüseyin Can Gökçek'den şikayetçi oldu. Kız çocuğu ise şikayetinden vazgeçti. Sanığın mahkemeye yüzde 50 oranında engelli olduğuna dair rapor ibraz etmesi ve Sıla Şentürk'nin şikayetini geri çekmesi üzerine Hüseyin Can Gökçek mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Bunun üzerine baba, kızının kurum bakımına alınmasını talep etti.

Sıla Şentürk hakkında iki kez koruma kararı alınmıştı

16 Kasım'da savcılık kararı ile Şentürk hakkında ikinci kez acil korunma kararı alındı ve yeniden yurda yerleştirildi.

İlerleyen süreçte Sıla Şentürk yeniden Hüseyin Can Gökçek'ten şikayetçi olup ailesinin yanına dönmek istedi.

Aile de çocuklarını 7 Aralık'ta danışmanlık tedbiri kararının devam etmesi kaydıyla teslim aldı.

Aile Bakanlığı'nın açıklamasında 20 Ocak 2022'deki danışmanlık tedbiri kapsamında yapılan en son görüşmede, çocuk veya ailesi tarafından herhangi bir risk ve tehdit durumundan bahsedilmediği ve bu yönde bir başvuruda bulunulmadığı belirtildi.

Bakanlık, zanlının mümkün olan en ağır cezayı alması için davaya müdahil olunacağını açıkladı.

21 yaşındaki zanlı Hüseyin Can Gökçek adliyeye sevk edildi.