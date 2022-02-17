Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 11:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sıla Şentürk'ün katil zanlısı adliyeye sevk edildi
[Fotoğraf: İHA]
Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü boğazından bıçaklayarak öldüren 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek, adliyeye sevk edildi.
21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek, bilinmeyen nedenle internetten tanıştığı kız arkadaşı 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçaklamıştı.
Zanlının kaçtığını gören komşuların ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibi, Sıla Ş'nin yaşamını yitirdiğini belirlemişti.
Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanan zanlı Hüseyin Can Gökçek, emniyetteki sorgusundan sonra adliyeye sevk edildi.
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