Haber Giriş: 17 Şubat 2022 Perşembe 11:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kadına şiddette iyi hal indirimi kalkıyor
Kadına şiddette iyi hal indirimi kaldırılacak. Mahkemede kravattan dolayı iyi hal indirimi yapılmayacak.
Adalet Bakanlığı, kadına şiddette iyi hal indiriminin kaldırılması için yeni düzenleme hazırlıyor.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ talimat verdi, düzenlemenin mart ayında TBMM'ye getirilmesi bekleniyor.
Düzenlemeyle kadına karşı şiddette iyi hal indirimi kaldırılacak. Mahkemede kravattan dolayı iyi hal indirimi yapılmayacak.
Kadınları ısrarla takip suç haline getirilecek.
Etiketler: Adalet Bakanlığı Kadına Şiddet Son Dakika TBMM
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