Türkiye asrın felaketi sonrası tek yürek oldu

6 Şubat depremleri sonrası 7'den 70'e tüm Türkiye seferber oldu. Yardımseverlikte yarışanların yürekleri ısıttığı anlarsa unutulmadı.

87 yaşındaki Amasyalı Sultan Nine, evindeki sobasını afetzedelere gönderdiğinde yurdun dört bir yanında da yürekleri ısıttı.

"Sobayı çıkarttım, güzelce sildim ettim. Allah var dedim ki, karaciğerim yavrularım, bu dedim odun doldursam şimdi şuna da ah götürebilseler de şunu, yaksalar ne var dedim. Yorganınızı yolladım, yastıklarınızı yolladım, yavrularım dedim. Yiyecek de yolladım güle güle yiyin için yatın sobayı da yakın dedim."

Bebekler üşümesin diye çalıştılar

Muş'ta 20 usta öğretici kadın, depremzede bebekler üşümesin diye battaniye dikti.

"Bir tarafı polar, bir tarafı kumaş olan battaniyeler üretiyoruz. Bu battaniyeler inşallah ihtiyaç olan yerlere ulaştırıp bebeklerin içi ısındığında biz de ısınmış olacağız."

Umre için biriktirdiği parasını bağışladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Emine Şen, umre için biriktirdiği 27 bin lirayı depremzedelere bağışladı.

"20 sene geçti, ben 30 senedir sebzeciyim, tarımcıyım. 5 lira, 10 lira, 100 lira biriktirdim öyle. İçimden geldi, biriktirdiğim umre parasını depremzedelere vermek istedim."

Erzurum'un Oltu ilçesinde ise köylüler, 9 büyükbaş hayvan bağışladı. Hayvanların satışından elde edilen 101 bin lira AFAD'a gönderildi.

Şırnak Cizreli milli sporcu Medeni Çelik ise 2022'de kazandığı gümüş kemerini geliri depremzedelere bağışlanmak üzere açık artırmaya çıkardı.

Anadolu'nun özeti Sarıgül nine oldu

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyünde yaşayan 70 yaşındaki Sarıgül nine ise depremzedelere yardım için düvesini sattı.

"Depremzedelere köyümüz için, halkımız için, mal yollasalardı içine katıp yollayacaktım. Bunu da satıyorum Kaymakam beye parasını teslim edeceğim. O ölenlerin hayrına, toprak altında kalanların hayrına. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Allah kabul etsin hayrınızı."

Sarıgül Kaçan, düvesi karşılığında aldığı 13 bin lirayı kaymakamlığa verdi.

Türkiye'nin tek yürek duası: Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın oldu.

