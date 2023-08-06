Hedef Hatay'ın yeniden inşası: Depremin ardından 4 milyar liralık yatırım yapıldı

Medeniyetlerin beşiği Hatay, 6 Şubat gecesi şiddetli sarsıntıyla uyandı. O gece Türkiye'nin yüreğine düşen ateş Hatay'ı da vurdu.

Felaketin hemen ardından yurdun dört bir yanından ekipler Hatay'a akmaya başladı. Devlet de tüm kurumlarıyla sahaya indi.

Felakette 23 bin 453 kişi hayatını kaybetti, 30 bin 762 kişi de yaralandı.

Hatay il genelinde 22 bin 820 bina yıkılırken, 55 bin 885 bina ağır hasar gördü.

Depremzede açıkta kalmadı

Depremzedenin barınma ihtiyacı için çadırların yerini kısa sürede konteyner evler aldı. 145 barınma alanında 42 bin 13 konteyner kuruldu.

Konteyner kentler planlanırken okul, cami, sağlık ocağı, oyun alanı gibi sosyal donatılar da ihmal edilmedi.

Kamu binaları ve tüm altyapı yenilendi, 30 bin konutun inşası başladı

Bölgede asıl hedef Hatay'ın yeniden inşası. Okul, hastane, cami ve diğer tüm kamu kurumları onarımdan geçirildi, yıkılan binaların yerine yenileri yapıldı.

Alt yapı hizmetlerinin baştan başa yenilendiği ilde 30 bin 88 konutun inşası da devam ediyor.

Depremzedelere psikososyal destek de ihmal edilmedi. Uzman ekipler 472 bin 249 kişiye ulaştı.

"Hatay depremi en ağır biçimde yaşadı"

6 Şubat'tan bu yana Hatay'da yapılan yardım ve yatırımların toplam tutarı 4 milyar 90 milyon 723 bin lirayı buldu.

Hatay'ın depremi, maddi ve manevi sonuçlar bakımından, en ağır biçimde yaşadığını söyleyen Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Bu şartları başarabildiysek bu, devletimizin her anlamda güçlü olduğunun en büyük göstergelerinden bir tanesidir. Her bir insanımız dünyalara değişilmeyecek kadar kıymetlidir bizler için" ifadelerini kullandı.

Hatay'da depremin izlerini silmek için çalışmalar sürüyor.

Haber: Ahsen Erdem

Kamera: Bülent Uzun