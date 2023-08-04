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Gündem
AA 04.08.2023 19:47

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terör yandaşlarının AİHM binasına zorla girmesine tepki

Terör örgütü PKK iltisaklı kişilerin Strazburg'da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binasına zorla girmelerine tepkiler devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tepkisini sosyal medya hesabından "Trajik bir hadisedir" sözleriyle dile getirdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten terör yandaşlarının AİHM binasına zorla girmesine tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, PKK terör örgütü iltisaklı şahısların, AİHM binasına girerek örgüt sembolleriyle terör propagandası yapma girişiminde bulunmalarının trajik bir hadise olduğunu belirterek "PKK iltisaklı oluşumların bu cüretkarlığı, ilgili ülkelerdeki güvenlik birimlerinin insan hakları düzenini korumada zafiyetini ve en basit tabirle ciddiyetsizliğini ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

Terör örgütü yandaşlarının bu eylemini kınadığını, bunu cesaretlendiren ciddiyetsiz tutumun, münferit bir hadise olmadığını, teröre hoşgörü gösterilmesinin vahim bir neticesi olduğunu ifade eden Çelik şunları kaydetti:

"İlgili ülkelerin kamu otoritelerini, kamu düzeni ve güvenliği anlamında yaşanan vahim tabloya müdahale etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Bu vesileyle bir kez daha Avrupalı müttefiklerimizi, PKK'ya zemin sağlayan bataklık ortamını kurutmaya davet ediyoruz. Terör, insanlığın temel değerlerini ve Avrupa değerlerini tehdit eden müşterek bir tehdittir. Bu müşterek tehdide karşı mücadele, kararlılık ve ciddiyet isteyen bir meseledir. Terörle mücadele noktasında Avrupalı ortaklarımızın performansı giderek zayıflamaktadır. Bu da demokratik değerleri savunmasız bırakmaktadır."

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