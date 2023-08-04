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TRT Haber 04.08.2023 17:40

Vergi daireleri bugün fazla mesai yapacak

Vergi daireleri yaşanabilecek yoğunluğun önlenmesi amacıyla bugün saat 21.00'e kadar açık olacak.

Vergi daireleri bugün fazla mesai yapacak

Gelir vergisi, yapılandırma kapsamında ödenecek borçlar ve Motoru Taşıtlar Vergisi'nin ödemeleri bugün sona eriyor.

Bu kapsamda vergi dairelerinde yaşanabilecek yoğunluğun azaltılması amacıyla fazla mesai kararı alındı.

Tüm vergi daireleri bugün saat 21.00'e kadar açık olacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Belirlenen günde açık bulundurulacak vergi dairelerine ödeme için gelen hiçbir mükellef geri çevrilmeyecek ve son mükellefin işlemleri bitinceye kadar vergi daireleri açık bulundurulacaktır" denildi.

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