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TRT Haber 04.08.2023 16:16

14'üncü Büyükelçiler Konferansı başlıyor

Yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli tüm büyükelçilerin katılımıyla 2008 yılından bu yana düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın 14'üncüsü, bu yıl 5-9 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

14'üncü Büyükelçiler Konferansı başlıyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2008 yılından bu yana yurt dışında ve merkez teşkilatlarında görevli tüm Büyükelçilerin katılımıyla Büyükelçiler Konferansı'nın düzenlendiği hatırlatıldı

Açıklamada, Büyükelçiler Konferansı'nın 14'üncüsünün, bu yıl 5-9 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Resmi açılışı 7 Ağustos günü yapılacak olan Konferans'ın teması, "Türkiye Yüzyılı'nda Dış Politikamız" olarak belirlendi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizi ve bölgemizi yakından ilgilendiren gelişmelerin ele alındığı, küresel eğilimlerin değerlendirildiği ve güncel sınama ve fırsatların görüşüldüğü Büyükelçiler Konferansı, dış politikamız bağlamında kurumiçi planlamalar yapılması ve kurumlararası eşgüdüm tesis edilmesi bakımından önemli bir işlev görmektedir.

Konferans kapsamında Büyükelçilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın TBMM Başkanımız tarafından kabul edileceklerdir."

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