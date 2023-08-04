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TRT Haber 04.08.2023 14:42

CHP Grup Başkanı Özür Özel'den 'adaylık' çıkışı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "CHP bir seçim yenilgisi daha almasın diye her görevi yaparım" dedi 14 Mayıs'ta gerçekleşen milletvekili seçimlerine ilişkin de konuşan Özel, "Kendi listemizle girseydik oyumuz yüzde 25'i geçerdi" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanı Özür Özel'den 'adaylık' çıkışı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bir televizyon programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yaklaşan CHP Kurultayı'nda Genel Başkan adayı olabileceğini duyuran Özel, "Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakarlık yapmaksa fedakarlık, genel başkanlıksa genel başkan ya da hiçbir görev almamaksa hiçbir görev almamak" dedi.

CHP'nin bir yenilgi daha almaması için kendisine hangi görev düşerse talip olduğunu aktaran Özel, partisinin 14 Mayıs'taki Milletvekili Genel Seçimlerine kendi listesiyle girmeyerek kayba uğradığını söyledi.

Özel, "Biz sadece kendi listemizle girseydik yüzde 25 üzerinde oy alacaktık. Biz ciddi kayba uğradık. Getirinin üzerinde götürü oldu. Bunda ittifak ortaklarını suçlayamayız" dedi.

Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu önderliğinde gerçekleştirilen çevrim içi toplantıya ilişkin de konuştu.

"İmamoğlu tarafında mısınız?" sorusuna, "CHP fikrinin insanlarıyız" yanıtını verdi, toplantıda utanılacak bir şey konuşulmadığını söyledi.

Özel, şöyle devam etti:

"Biz CHP fikrinin insanlarıyız. Orada utanç verici bir şey konuşulmuyor. Tüzüğün bilmem kaçıncı maddesine göre imza toplama konuşuluyor. Arkadaşlar toplanacaklar, imza atacaklar ve onu zaten genel merkeze verecekler. Bir odada değil de dijital odada toplantı yapmanın gizlice kayda alınması değil de toplantının kendisinin eleştirilmesini doğru bulmam."

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