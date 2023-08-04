Açık 34.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 04.08.2023 14:29

Enerjide bağımsız Türkiye hedefine adım adım: Petrol üretiminde rekor kırıldı

Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan yeni kuyularla birlikte Şırnak Gabar bölgesinde günlük 16 bin 188 varil petrol üretimine ulaşıldı. Bu sayede toplam 75 bin 52 varil petrol üretimiyle en yüksek yurt içi günlük üretim rekoru kırıldı.

Enerjide bağımsız Türkiye hedefine adım adım: Petrol üretiminde rekor kırıldı

TPAO sosyal medya hesabından günlük petrol üretiminde ulaşılan rekor duyuruldu. 

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Yeni Kuyular, Yeni Rekorlar! Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açtığımız yeni kuyularla birlikte Şırnak Gabar Bölgesinde günlük 16.188 varil petrol üretime ulaştık ve bu sayede Türkiye tarihinin en yüksek yurt içi günlük üretim rekorunu kırdık.

'Enerjide Bağımsız Türkiye' hedefimize doğru adım adım gururla ilerliyoruz. Yurt içi günlük üretim 75 bin 52 varil." 

ETİKETLER
Petrol Petrol Arama
Sıradaki Haber
Erdoğan'dan 'yerel seçim' açıklaması: Tüm arkadaşlarımız görevlere başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:08
Nikahtan kaçan damat icraya yakalandı
14:59
AB: Avrupa'da iklim felaketleri durumu alarm veriyor
14:44
CHP Grup Başkanı Özür Özel'den 'adaylık' çıkışı
14:40
Yusufeli'nde elektrik üretimi için testler ay sonuna kadar başlayacak
14:32
İngiliz Maliye Bakanı Hunt: Hepimiz düşük büyüme kapanındayız
14:23
Gürcistan'ın tatil beldesi Şovi'de heyelan: 6 kişi hayatını kaybetti
Elazığ'da 2 bin 936 deprem konutunun inşası sürüyor
Elazığ'da 2 bin 936 deprem konutunun inşası sürüyor
FOTO FOKUS
Beyrut patlamasının 3. yılı
Beyrut patlamasının 3. yılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ