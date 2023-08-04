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TRT Haber 04.08.2023 15:06

Rekabet Kurulu Storytel'e soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, Storytel Turkey Yayıncılık Hizmetleri AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu Storytel'e soruşturma açtı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Storytel Turkey Yayıncılık Hizmetleri AŞ'nin yayınevi ve eser sahipleriyle yaptığı uzun süreli münhasırlık anlaşmalarıyla sesli kitap pazarına rakip firmaların girişini engelleyerek rekabet kurallarını ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Duyuruda, Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararlarının, ilgili teşebbüs ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri ve ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları şeklinde yorumlanamayacağının altı çizildi.

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