'Asrın felaketi'nin 6. ayı: Acının merkez üssü Kahramanmaraş yeniden ayağa kalkıyor

Takvimler 6 Şubat 2023 tarihini gösterdiğinde saat 04.17'de, Türkiye'nin yüreğine bir ateş düştü. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesiydi.

7,7 büyüklüğündeki deprem 8,6 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremin merkez üssünün hemen çevresinde Pazarcık'ın 5 köyü vardı, tamamı yerle bir oldu. Ancak sarsıntının dalga dalga yayılan şiddeti sadece bu köyleri değil, tam 11 ili vurdu.

65 saniyelik sarsıntı bittiğinde milyonların dünyası alt üst olmuştu.

12 bin 659 kişi yaşamını yitirdi, 47 bin bina yıkıldı

Henüz bu büyük depremin şoku atlatılamadan 9 saat sonra bir kez daha yer sarsıldı.

İkinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesiydi. 7,6 büyüklüğündeki deprem saat 13.24'te 7 kilometre derinlikte meydana geldi. Sarsıntı 45 saniye sürdü.

Peş peşe iki depremin de merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta 12 bin 659 kişi hayatını kaybetti, 47 bin 48 bina yıkıldı.

Devlet millet el ele verdi

Türkiye o gün tek yürek oldu. Yurdun dört bir yanından vatandaşlar depremzedelerin yardımına koştu. Devlet de tüm kurumlarıyla sahadaydı.

Depremzedelerin barınma ihtiyacı için önce çadırlar, ardından konteyner evler kuruldu. İl merkezinde 19 bin 404, kırsalda ise 13 bin 983 konteyner hazırlandı.

Hane başı hasar ödemesi, taşınma yardımı ve vefat ödemesi kapsamında, depremzedelere toplam 5 milyar 539 milyon lira nakdi yardım yapıldı.

Kırsalda yaşayanlara 191 milyon lira destek ödenirken 587 ton tohum, 2 milyon 306 bin fide, 5 bin 123 besi hayvanı dağıtıldı.

Psikososyal destek ekipleri depremin manevi yaralarını sarmak için 616 bin 894 kişiyle görüşme yaptı.

Kahramanmaraş'ın yeniden imarı

Kahramanmaraş'ın tüm altyapısı yenilendi. Kamu binaları onarıldı.

Kent içinde lüks site konforunda 82 bin 104 konutun, kırsalda ise köy evi tipinde 30 bin 310 konutun inşaatı hızla ilerliyor.

Hayata yeniden tutunan Kahramanmaraşlılar geleceğe umutla bakıyor.

Haber: Sena Kaya

Kamera: Memiş Akçam