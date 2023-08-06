Depremlerin üzerinden 6 ay geçti: İşte kentlerdeki son durum...

Asrın felaketinin ardından deprem bölgesi adeta şantiye alanı gibi. Evlerin bazıları tamamlandı. Bazılarında ise katlar bir bir yükseliyor.

Afetzedeleri sıcak bir yuvaya kavuşturmak için projeler art arda hayata geçirildi.

11 ile 536 bin 729 kalıcı konut inşa edilecek. Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta 82 bin 104, Hatay'da ise 220 bin 66 konut yapılacak.

En çok konut inşa edilecek iller arasında Adıyaman, Malatya ve Gaziantep de var.

İlk hedef 319 bin kalıcı konut

İlk hedef 319 bin konutun tamamlanması. Bu kapsamda inşasına başlanan 107 bin 355 konutun yapımı sürüyor. Bu yıl konutların teslim edilmesi hedefleniyor.

Sağlam zemin üstüne yapılan evler tünel kalıp sistemiyle inşa ediliyor. Pek çok noktada konutlar anahtar teslimine hazır hale geldi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 5 ayda 17 bloktan oluşan 400 konutun bir kısmı tamamlanma aşamasına geldi. İslahiye'deki afet konutlarındaki ilk örnek daireler de bitirildi. İslahiye'deki afet konutlarından 2+1 daireler net 70 metrekare, 3+1 konutlar ise 85,5 metrekare olarak yapıldı. Depremzedeler kış aylarına bu yeni konutlarında girecekler.

143 bin 271 köy evi yapılacak

İnşa edilecek 143 bin 271 köy evinden 37 bininin yapımı sürüyor. Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta ilk 45 günde 20, şimdiye kadar ise 100'e yakın köy evi teslim edildi.

Yöresel mimariye uygun tasarlanan evlerin yanı sıra köylerde cami, cemevi, köy konağı ve yaşam alanları da yer alacak.

Deprem bölgesine yeni hastane

Barınmanın yanında sağlık hizmetlerinin aksamaması da öncelikler arasındaydı.

25 bin metrekare alan üzerine kurulu Hatay'da Defne Devlet Hastanesi, 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlanıp hizmete başladı. Sırada ise Antakya ve İskenderun Hastaneleri var.

İskenderun Acil Durum Hastanesindeki çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. 200 yataklı hastane bünyesinde 7 ameliyathane, 6 görüntüleme odası, 6 fizik tedavi ve 3 onkoloji merkezi hizmet verecek.

Yapımı tamamlanan 3 bin 400 iş yeri teslim edildi

Depremlerde ağır yara alan esnaf da unutulmadı. Yapımı tamamlanan 3 bin 400 iş yeri teslim edildi. Bu kapsamda sadece Adıyaman'da kent merkezine 9 çarşı kuruldu.

Çarşılardaki dükkanlar konteyner veya prefabrik olarak inşa edildi. Giyimden fotoğrafçılığa kadar birçok alanda esnafa yer verildi. 11 ile toplam 114 bin 320 iş yeri inşa edilecek.

Toplam 680 bin afet konutu yapılacak

Kalıcı konutların yapımı 11 ilde eş zamanlı olarak ilerliyor.

Toplam 680 bin kalıcı konut ve köy evi yapılarak depremzede hak sahiplerine teslim edilecek.

Haber: Bülent Çulcuoğlu / Kamera: Eyyüp Burun

Haber: Sena Kaya / Kamera: Memiş Akçam

Haber: Ahsen Erdem / Kamera: Bülent Uzun

Haber: Burak Dündar / Kamera: Aykut Olgun



