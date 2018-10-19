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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye'nin Pompeo'ya ses kaydı vermediğini söyledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ile Tiran'da basın toplantısı düzenledi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiyenin Pompeoya ses kaydı vermediğini söyledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlediği basın toplantısında "Türkiye'nin Pompeo ya da herhangi bir Amerikalı yetkiliye herhangi bir ses kaydı vermesi söz konusu değil. Ortaya çıkacak sonuçları tüm dünyayla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ile görüşmede Arnavutluk'ta çok ciddi bir FETÖ yapılanmasının olduğunu belirterek, dost Arnavutluk'tan bu kişilerin iadesini beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: çavuşoğlu, Arnavutluk
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