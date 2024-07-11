Çok Bulutlu 29.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 11.07.2024 12:24

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yaptıklarını açıkladı.

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırıldı

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal yardımları, kimseyi geride bırakmayan sosyal hizmet anlayışıyla sürdürdüklerinin altını çizdi.

Bu desteklerle ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olduklarını aktaran Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırdık. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yaptık." ifadesini kullandı.

88,2 milyar lira destek sağlandı

Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayın ödemesiyle hanelere bugüne kadar toplam 88,2 milyar lira destek sağlandığını belirtti.

Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca "gelir" kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı'na dahil ettiklerini anımsatan Göktaş, sosyal yardımları bütüncül şekilde uyguladıklarını, vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine ulaşıldığını kaydetti.

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş Devlet Desteği Destek Ödemesi Sosyal Yardımlar
Sıradaki Haber
MSB kaynakları: Terör örgütü kendini bekleyen sondan kaçamayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:01
Emine Erdoğan, Jill Biden'ın ev sahipliğindeki resepsiyona katıldı
13:01
KKTC, Gazimağusa Limanı'nı TDT üyesi devletlere açmak istiyor
12:53
Türkiye çocuk ve genç nüfusuyla AB üyesi 27 ülkeyi geride bıraktı
12:52
Türk Dil Kurumu 92. yaşını kutluyor
12:38
Avrupa Parlamentosunda Alman AfD öncülüğünde aşırı sağcı yeni bir grup kuruldu
12:37
Kapadokya'da kaçak ve uygunsuz yapılar kaldırılacak
Görevli oldukları apartmanın avlusunu 30 yılda botanik bahçesine çevirdiler
Görevli oldukları apartmanın avlusunu 30 yılda botanik bahçesine çevirdiler
FOTO FOKUS
Geleceğin öncüsü olma yolunda: Yapay zeka lisesi
Geleceğin öncüsü olma yolunda: Yapay zeka lisesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ