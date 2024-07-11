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Gündem
AA 11.07.2024 11:35

Bakan Fidan: Srebrenitsa Soykırımı insanlık tarihinin kara lekesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Srebrenitsa Soykırımı, insanlık tarihinin kara lekesi olarak hafızalarımızda yerini koruyor" ifadesini kullandı.

Bakan Fidan: Srebrenitsa Soykırımı insanlık tarihinin kara lekesi

Dışişleri Bakanı Fidan, Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümü ile ilgili mesaj yayımladı.

29 yıl önce dünyanın gözü önünde bir halkın katledildiğini hatırlatan Fidan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"29 yıl önce dünyanın gözü önünde, Avrupa'nın ortasında bir halk katledildi. Srebrenitsa Soykırımı, insanlık tarihinin kara lekesi olarak hafızalarımızda yerini koruyor. 'Ne yaparsanız yapın, soykırımı unutmayın' şuuruyla ülkemizde her yıl 11 Temmuz'u "Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü" olarak yad edeceğiz. Şehit olan kardeşlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum."

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Hakan Fidan
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