MSB: Son bir haftada 28 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, terörle mücadeleye ilişkin bilgiler verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla son bir haftada 28, 1 Ocak’tan bugüne kadar toplam 1355 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde; teröristlerin Dergele, Miska köylerinde savunmasız sivillerden gasp ettiği evler ile Hakurk ve Metina bölgelerinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri kapsamında çok sayıda tanksavar silahı, Çok Namlulu Roket Atar lançer sistemi, roketatar, bombaatar, Doçka makineli tüfek, piyade tüfeği ile bunlara ait mühimmat; el ve sis bombaları, el yapımı patlayıcı, antipersonel mayını, telsiz, termal ve el dürbünü, çeşitli çaplarda top ve havan mühimmatı ile muhtelif malzeme ele geçirildi.

4 Temmuz’da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan İstihkâm Uzman Çavuş Cebrail Acar’a bir kez daha başsağlığı dilendi.

[Fotoğraf: AA]

338 şüpheli hududu geçemeden engellendi

Hudut güvenliğine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu toplam 338 şüpheli yakalandı.

Böylelikle, 01 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 367 kişiye yükseldi.

Son bir haftada engellenen 929 şüpheli ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 64 bin 362'ye ulaştı.

Ayrıca, son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 38 kilogramdan fazla uyuşturucu madde (Metamfetamin) ele geçirildi.

Eğitim-tatbikat faaliyetleri/uluslararası görevler

Türk Silahlı Kuvvetleri, yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Faaliyetler ve tarihleri için şu bilgilendirme yapıldı:

"1-12 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da Türkiye-Özbekistan Özel Kuvvetler, 4-14 Temmuz tarihleri arasında ise Batı Karadeniz’de Breeze tatbikatları devam etmektedir.

Belçika Deniz Kuvvetlerine ait LOUISE MARIE gemisi tarafından 04-07 Temmuz tarihleri arasında,

Romanya Deniz Kuvvetlerine ait VICE ADMIRAL CONSTANTIN BALESCU gemisi tarafından ise 06-08 Temmuz tarihleri arasında İzmir’e liman ziyaretleri yapılmıştır.

İtalya Deniz Kuvvetlerine ait FRANCESCO MIMBELLI gemisi tarafından 11-15 Temmuz tarihleri arasında Antalya’ya liman ziyareti gerçekleştirilmektedir.

Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait ORIKU gemisi tarafından 12-17 Temmuz tarihleri arasında,

Almanya Deniz Kuvvetlerine ait PEGNITZ gemisi tarafından ise 16-19 Temmuz tarihleri arasında İzmir’e liman ziyaretleri icra edilecektir.

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 kapsamında TCG GAZİANTEP fırkateynimiz tarafından; Kanada ve Bulgaristan’a ait gemilerle, 03 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de Çok Yüksek Hazırlıklı Deniz Görev Kuvveti görevine katılım sağlanmaktadır."

Japonya’dan dönüş seyrine devam eden TCG KINALIADA korvetimiz; Singapur’un ardından Sri Lanka’ya liman ziyareti gerçekleştirmektedir. Korvetimiz, yarın; bir sonraki liman olan Umman’a seyre başlayacak, 18-21 Temmuz tarihleri arasında Umman’ın Maskat limanını ziyaret edecektir.

Diğer yandan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde, Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) organizasyonu ile "TAYK-AKPA 53'üncü Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı" 13 Temmuz’da Emirgan/İstanbul’da başlayacak ve 18 Temmuz Göcek/Muğla'da son bulacaktır.

08-12 Temmuz tarihleri arasında Açık Semalar Anlaşması kapsamında, nakliye uçağımız tarafından Gürcistan hava sahasında Gözlem Uçuşu gerçekleştirilmektedir.

Bugün, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Romanya hava sahasında Birleşik Krallığa ait uçaklarla icra edilen ikili eğitim görevine 4 adet F-16 uçağı ile tanker uçağımız katılım sağlamaktadır. Söz konusu görevde Finlandiya ve İspanya’ya ait uçaklar da yer almaktadır.

Savunma sanayi

Yerli ve millî savunma sanayi ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkinlik ve caydırıcılığının artırılması faaliyetleri sürüyor.

Bu kapsamda; Kara Kuvvetleri Komutanlığınca, muhtelif miktarda “DROPS Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Aracı”nın muayene ve kabul faaliyetleri tamamlandı.

Bedelli askerlik

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesinin yayımlandığı ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217.871,04 (iki yüz on yedi bin sekiz yüz yetmiş bir lira dört kuruş) olduğu hatırlatıldı.

Bedelli askerlik müracaat işlemlerinin de 8 Temmuz itibarıyla başladığı vurgulandı.