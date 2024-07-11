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TRT Haber 11.07.2024 10:11

Altun: Srebrenitsa’dan herkesin çıkaracağı büyük dersler bulunuyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Trajediler insanlığın tamamı için öğretici olmalıdır. Gazze’deki soykırımın olanca şiddetiyle sürdüğü bu günlerde dünyayı insan olmanın onuruna yakışır bir şekilde yaşanabilir bir yer kılmak için verilen mücadelede Srebrenitsa’dan herkesin çıkaracağı büyük dersler bulunmaktadır" mesajını paylaştı.

Altun: Srebrenitsa’dan herkesin çıkaracağı büyük dersler bulunuyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümü ilgili mesaj yayımladı.

"11 Temmuz modern tarihin hâlâ kapanmayan en acı sayfalarından biri"

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“'Unutulan soykırım tekrarlanır' demişti merhum Aliya İzzetbegoviç. 11 Temmuz modern tarihin hâlâ kapanmayan en acı sayfalarından biri. Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kayıtlara geçen Srebrenitsa Soykırımı’nın acısı, aradan geçen 29 yıla rağmen yüreklerdeki yerini korumaktadır.

Trajediler insanlığın tamamı için öğretici olmalıdır. Gazze’deki soykırımın olanca şiddetiyle sürdüğü bu günlerde dünyayı insan olmanın onuruna yakışır bir şekilde yaşanabilir bir yer kılmak için verilen mücadelede Srebrenitsa’dan herkesin çıkaracağı büyük dersler bulunmaktadır."

Srebrenitsa'da 29 yıl önce neler oldu?
Srebrenitsa'da 29 yıl önce neler oldu?

"Srebrenitsa’dan insanlık eğer ibret almayı başarabilmiş olsaydı bugün Gazze’deki soykırım yaşanmazdı"

Srebrenitsa’da tüm insanlığın gözleri önünde; üstelik Birleşmiş Milletlerin (BM) “Güvenli Bölge” ilan ettiği alanda bir soykırım yaşandığını hatırlatan Altun açıklamasına şöyle devam etti:

"Adı tarihe “Bosna Kasabı” olarak geçen Ratko Mladic de tıpkı bugün Gazze’deki soykırımı sürdürenler gibi ideolojik bir körlük içinde aklın, sağduyunun ve vicdanın sesini hiçe saymıştı. Sadece inançlarından ve kimliklerinden dolayı yaşlı, çocuk ayırmadan 8 binden fazla insanın katledildiği Srebrenitsa’dan insanlık eğer ibret almayı başarabilmiş olsaydı bugün Gazze’deki soykırım yaşanmazdı. Ülkemizin de desteğiyle BM Genel Kurulu’nda geçtiğimiz günlerde kabul edilen Srebretnisa Soykırımı Kararı, Srebrenitsa’nın tüm dünyada bir ders olarak genç kuşaklara öğretilmesini vazediyor. Yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle, 11 Temmuz, acıların paylaşılması, soykırımın ve insanlığa karşı işlenen suçların kınanması amacıyla ülkemizde de “Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü” olarak yâd edilecek. Umulur ki bu elim hadise, insanlık vicdanının ve bilincinin gelişmesine katkı sağlar ve tüm insanlığın gözleri önünde süren Gazze soykırımına karşı sağır vicdanların uyanmasına vesile olur."

14 kurbanın cenazesi daha toprağa verilecek

Bu yıl 11 Temmuz’da gerçekleşecek toplu cenaze töreninde 14 kurbanın cenazesi daha toprağa verileceği bilgisini paylaşan Altun açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Srebrenitsa’da soykırıma maruz kalanlar başta olmak üzere, dost ve kardeş Bosna-Hersek’in birçok bölgesinde katledilen Bosna Savaşı kurbanlarına, savaşın dahi bir ahlakı olduğunu tüm dünyaya gösteren Bağımsız Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’e ve tüm Bosna şehitlerine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." 

Srebrenitsa'dan Gazze'ye, soykırım sürüyor
Srebrenitsa'dan Gazze'ye, soykırım sürüyor

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