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TRT Haber 11.07.2024 12:00

MSB kaynakları: Terör örgütü kendini bekleyen sondan kaçamayacak

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Pençe Kilit Harekatı'nın planlandığı şekilde ve başarıyla devam ettiğini vurgulayarak, "Kilit kapanmaktadır. Kendisini bekleyen sona yaklaştığını anlayan terör örgütü dezenformasyona başladı. Bunlar beyhude çabalardır. Terör örgütü kendini bekleyen sondan kaçamayacaktır" açıklamasını yaptı.

MSB kaynakları: Terör örgütü kendini bekleyen sondan kaçamayacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı kaynakları soruları cevapladı.

F-16 tedariğinde son durum

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD’de icra edilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinde Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat eden Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler’in yapacağı ikili görüşmelerde F-16 tedarik/modernizasyon sürecinin gündeme gelip gelmediği ve son durum hakkındaki sorular üzerine şunları söyledi:

"Bilindiği üzere sözleşmeler imzalandı ve detayları üzerindeki çalışmalar heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla devam etmektedir. Çok fazla etkenin olduğu bu süreçte teknik detaylar ile ilgili hususlar zirve kapsamında da ele alınacaktır. Verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Pençe-Kilit operasyonunda kilit kapanıyor mu?

Bakanlık kaynakları, Pençe Kilit Harekatında gelinen son duruma ilişkin sorulara şu yanıtı verdi:

"Pençe Kilit Harekatımız alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli olarak planlandığı şekilde ve başarıyla devam etmektedir. Kilit kapanmaktadır. Kendisini bekleyen sona yaklaştığını anlayan terör örgütü dezenformasyona başladı. Ormanları yakan, bölgedeki halkı kalkan olarak kullanan, yerleşim yerlerini el yapımı patlayıcılarla tuzaklayan eli kanlı teröristler bu eylemlerini sanki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yapıyormuş gibi algı yaratmak maksadıyla kara propagandaya başvurmakta ve uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır. Bunlar beyhude çabalardır. Terör örgütü kendini bekleyen sondan kaçamayacaktır."

Türk-Amerikan savunma ortaklarını güçlendirme temalı çalışma grubu toplantısı

Bakanlık kaynakları, Türk-Amerikan Savunma Ortaklarını Güçlendirme Temalı Çalışma Grubu Toplantısında konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler’in temaslarına ilişkin sorulara şu yanıtı verdi:

"Türk savunma sanayinin son dönemde ulaştığı seviye tüm dünyanın olduğu gibi ABD ve NATO’nun da dikkatini çekmektedir. Bahse konu toplantıda Türk ve Amerikan Savunma Sanayi Kuruluşları arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve elde edilecek kazanımların NATO’nun güçlendirilmesine nasıl katkı sağlayacağı konuları ele alınmıştır."
 

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Milli Savunma Bakanlığı Pençe Operasyonları Terörle Mücadele
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