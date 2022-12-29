Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Ocak ayının ilk haftası yapılacak olan ödemelerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle öne çekildiğini belirten Yanık, ödemelerin bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını kaydetti.

Yanık, "'Türkiye Aile Destek Programı' kapsamında 3 milyon hanemize 2,9 milyar TL, 'Çocuk Desteği Bileşeni' kapsamında 2,2 milyon hanemize 919 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon hanemize 3,8 milyar TL tutarında ödeme yapacağız" dedi.

Ödeme tutarlarına değinen Bakan Yanık, "Böylece 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemeleri kapsamında yıl sonuna kadar 3 milyon tekil hanemize aktardığımız toplam destek tutarı 13 milyar TL'yi aşmış olacak. Ayrıca yıl sonuna kadar 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemeleri kapsamında çocuk bileşeni ile toplam 5,6 milyon çocuğumuz için 2,6 milyar TL ödeme gerçekleştirmiş olacağız" dedi.