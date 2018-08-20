Türkiye ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

Dünya Ticaret Örgütü, Türkiye’nin, ABD tarafından alüminyum ve çelik ticaretine koyduğu ek vergilerle ilgili şikâyette bulunduğunu duyurdu.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye, ABD tarafından çelik ve alüminyum ürünlere uygulanan ilave ithalat vergileriyle ilgili ABD ile WTO ihtilaf danışmanlığı talebinde bulundu. Talep, 20 Ağustos'ta DTÖ üyelerine dağıtıldı" ifadeleri yer aldı.

Turkey initiates WTO dispute complaint against additional US duties on steel, aluminium #TradeDisputes https://t.co/ihNllFMRxO pic.twitter.com/MWVEKBbO1c — WTO (@wto) 20 Ağustos 2018

ABD Başkanı Donald Trump, Rahip Brunson krizi sebebi ile Türkiye’ye aliminyum ve çelik ithalatında uyguladığı vergileri arttırdığını duyurmuştu. Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: TRT Haber