Türkiye ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

Dünya Ticaret Örgütü, Türkiye’nin, ABD tarafından alüminyum ve çelik ticaretine koyduğu ek vergilerle ilgili şikâyette bulunduğunu duyurdu.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye, ABD tarafından çelik ve alüminyum ürünlere uygulanan ilave ithalat vergileriyle ilgili ABD ile WTO ihtilaf danışmanlığı talebinde bulundu. Talep, 20 Ağustos'ta DTÖ üyelerine dağıtıldı" ifadeleri yer aldı.

Turkey initiates WTO dispute complaint against additional US duties on steel, aluminium #TradeDisputes https://t.co/ihNllFMRxO pic.twitter.com/MWVEKBbO1c