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Gündem
AA 19.10.2023 22:59

Türkiye, ABD'nin Venezuela'ya uygulanan yaptırımların kaldırılmasından memnun

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Venezuela'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin açıklamasının doğru yönde atılmış bir adım olarak gördüğünü duyurdu.

Türkiye, ABD'nin Venezuela'ya uygulanan yaptırımların kaldırılmasından memnun

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti hükümeti ile Birlik Platformu tarafından temsil edilen Venezuela muhalefetini, 17 Ekim'de Barbados'ta imzalanan, siyasi hakların desteklenmesi ve herkes için seçme ve seçilme hakkı garantileri ile ulusal çıkarların muhafazası konularındaki anlaşmalar dolayısıyla kutluyoruz." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin, 2024'te Venezuela'da düzenlenecek seçimlerin, demokratik ilkelere uygun, şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleşmesi için Venezuela makamlarına, ihtiyaç duyulması halinde gereken desteği vermeye hazır olduğu belirtilen açıklamada, "ABD'nin, Venezuela'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin açıklamasını doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, tek taraflı yaptırımlara karşı ilkesel tutumunu muhafaza etmekte olup, dostumuz Venezuela'nın geçmişte olduğu gibi bugün de yanındadır." ifadesine yer verildi.

ABD, Venezuela'ya yönelik bazı yaptırımları askıya aldı
ABD, Venezuela'ya yönelik bazı yaptırımları askıya aldı

ABD, Venezuela'nın petrol, doğal gaz ve altın sektörlerine yönelik bazı yaptırımları askıya almıştı

ABD yönetimi, Venezuela'da hükümetin muhalefet ile seçimlerin 2024'te yapılması konusunda anlaşmaya varmasının ardından ülkenin petrol, doğal gaz ve altın sektörlerine yönelik uyguladığı bazı yaptırımları askıya almıştı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Venezuela Üniter Platformu ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun temsilcileri arasında seçim yol haritası anlaşmasının imzalanmasına yanıt olarak ve Venezuela halkının desteklenmesi amacıyla Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC) bazı yaptırımları askıya almaya yönelik 4 genel lisans yayımladığı belirtilmişti.

Açıklamada, söz konusu genel lisanslarla Venezuela'da petrol ve doğal gaz sektörünü kapsayan işlemlere 6 aylık geçici izin verileceği ve Venezuela devletine ait altın madenciliği şirketi Minerven ile işlere müsaade edileceği aktarılmıştı.

Açıklamada ayrıca, belirli Venezuela devlet tahvillerinin yanı sıra Venezuela devletine ait petrol ve doğal gaz şirketi PDVSA tarafından ihraç edilen borç ve öz sermayeler üzerindeki ikincil ticaret yasağını kaldırmak için ilgili iki lisansta değişiklik yapıldığı, birincil Venezuela tahvil piyasasında ise işlem yasağının devam ettiği kaydedilmişti.

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