7 Kasım 1992 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yayınlanan emir ile hayata geçirilen Türk Yıldızları Akrotim Filo dünyada süpersonik uçaklar ile gösteri yapabilen enden gösteri ekiplerinden birisi.

NF-5 A ve NF-5B tipi süpersonik savaş uçakları ile gösteri yapan filo 15 özel dizayn edilmiş savaş uçağı ile gösterilerini icra ediyor.

#TürkYıldızları30Yaşında



Milletimizin Gökyüzündeki Milli Takımı Türk Yıldızları olarak, 30 yıldır "İstikbal"i sadece engin semaların sonsuz maviliğinde değil, Atamızın o masmavi gözlerinde, O'nun temsil ettiği Yüce Türk Milletinin gönlünde aradık. ???????? pic.twitter.com/tucYRZnjgl — Türk Yıldızları / Turkish Stars (@TurkYildizlari) November 7, 2022

Özel dizayn edilen gövde renkleri ile dosta gurur veren Türk Yıldızları şimdiye kadar dünya rekorları kıran yurtdışı gösterilerine ve yüzlerce yurtiçi gösteriye imza attılar.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan sosyal medya mesajında “30 yıldır insan ve makinenin mükemmel uyumunu sağlayan Türk Yıldızları'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, personelimize hayırlı başarılı görevler diliyoruz“ denildi. Ayrıca Türk Yıldızlarının bu güne kadar hiç yayınlanmayan görüntülerinden oluşan bir video klip paylaşımı yapıldı.