Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlık Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Karabağ Zaferi Konferansı: Azadlığa Kavuşan Kadim Vatan" programında konuştu.

Ermeni lobisinin, Azerbaycan'ın Karabağ zaferi ile ilgili kara propaganda yapmaya devam ettiğini vurgulayan Altun, "Dezenformasyon ve karalamaya müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Altun, konuşmasında şunları kaydetti;

Türk dünyasının kuvvetine ve başarısına tahammülü olmayanlar, Karabağ Zaferi’ni yeni dezenformasyonlarla, baltalamaya engellemeye gölgelemeye etkisizleştirmeye çalışıyorlar.

"Ermeni lobisi Azerbaycan'a karşı kara propaganda yapmaya devam ediyor"

Ermeni lobisi batı medyasında direk temas halinde olduğu spakülatörler aracılığıyla, Azerbaycan ordusunu savaş suçlusu gibi göstermeye çalışarak, Azerbaycan'a karşı kara propaganda yapmaya devam ediyor.



Biz bütün Türk dünyası olarak birlik ruhuyla Azerbaycan davasının sesi olmaya devam edeceğiz. Bu dezenformasyonlara müsaade etmeyeceğiz. Karalama kampanyalarına müsaade etmeyeceğiz. Azerbaycan'ın bu haklı zaferine gölge düşürmeyeceğiz.



Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün alanlarda can azerbaycan’ın ve azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.