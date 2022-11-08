Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Türkiye'nin su rezervleri konusunda bir sıkıntısı olmadığını dile getiren Bakan Kirişci, "Çiftçimizin ekim işlemleri bitti. Toprağın hazırlanması konusunda bir sorun yok. Ekinler ekildi" diye konuştu.

TARSİM'in, tarım sigortası kapsamında kuraklık riskine ilişkin poliçe ürettiğini belirten Kirişci, vatandaşları bu poliçelere ilgi göstermeye davet etti:

"Türkiye’nin sigorta ortalaması yüzde 21,4 yani TARSİM çok düşük. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilerin 5’te 1’i ancak sigortaya kayıtlı. 16 yıllık bir mazi var. Daha fazla olmasını arzu ederdik."

"7 bin 450 liraya aldığımız buğdayı 4 bin 500 liraya veriyoruz"

Ekmek fiyatlarıyla ilgili bir soru üzerine Bakan Kirişci, 1 ton buğdayın üreticiden 7 bin 450 liraya alındığını ve un üreticilerine 4 bin 500 liradan verildiğini anımsattı.

Kirişci, 2 bin 950 liralık farkın Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından sübvanse edildiğini belirtti:

"2 bin 950 lira ton başına. Dolayısıyla bizim üreticilere ödediğimiz paranın 2 bin 950 lira altında bir fiyatla bunu un sanayicisine verip ‘Sen de un yap bundan, bunu da fırınlara ver’ dediğimizde biz görevimizi Bakanlık olarak yapmış oluyoruz."

"Rusya’dan alacağımız buğdayı, az gelişmiş ülkelere bedava vereceğiz"

Tahıl koridoru konusunda da açıklamalarda bulunan Kirişci, "Bu konuda bizim atıl bir kapasitemiz var. Mesela un sanayiinde, makarna, irmik ve bulgur sanayiinde... Şimdi biz kendi atıl kapasitemizi Rusya’dan alacağımız o bedelsiz buğdayı kendi fabrikalarımızda işledikten sonra en az gelişmiş ülkelere bunları, Cumhurbaşkanımızın arzusu bedava aldığımız buğdayı, bulgur olarak un olarak bedava vermek. 8 tane ülke var şu anda" dedi.