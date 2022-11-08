Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'nda 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Güvenlik güçlerinin 11 teröristi etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı.

1⃣ Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır!



Pençe Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle sağlanan temasta, aralarında sözde sorumluların da olduğu 11 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/O8ZafV6AlV — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 8, 2022

Operasyonun detayları ortaya çıktı

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Zap'ta bulundukları alanda sıkışan terörist grubu, bölgeden kaçmaya çalıştı.

11 kişinin bulunduğu terörist grubun hareketinin tespiti üzerine Özel Kuvvetleri Komutanlığı unsurları ve komandolar bölgeye sevk edildi.

Teröristlerle sağlanan temasın ardından güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına terör örgütü mensupları ateşle karşılık verdi.

Çıkan çatışma sonucunda aralarında terör örgütünün sözde bölge sorumlularının da bulunduğu 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristle birlikte PKMS makineli tüfek, 6 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet AKC-47, 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet Kanas keskin nişancı tüfeği ve roketatar ile bunlara ait mühimmat ele geçirildi.

Bunların yanı sıra 11 adet farklı tip ve modelde gece ve gündüz görüş dürbünü ile aksiyon kamerası ve telsizler de ele geçirilen malzemeler arasında yer aldı.