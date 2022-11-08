TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Dışişleri Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

İşte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Komisyon'daki açıklamalarından öne çıkanlar:

"Rusya’nın anlaşmayı askıya aldığını açıklamasının ardından, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz yoğun diplomasiyle 4 gün içinde anlaşmanın tekrar uygulanmasını sağladık. Şimdi de BM ile birlikte anlaşmanın uzatılması için yoğun diplomasi yürütüyoruz. Bu kapsamda, son 1 haftada Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Putin, Sayın Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Guterres ile; ben de yine Genel Sekreter Guterres ve ABD, Rusya, Hollanda ve AB’den muhataplarımla görüşmeler yaptım. Türkiye’nin inisiyatif almadığı bir senaryoyu düşünün. Hem bizi hem dünyayı etkileyecek bir kaos kontrolsüz şekilde büyüyecekti."