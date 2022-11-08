TBMM Meclis başkanı Mustafa Şentop, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u Türkiye Büyük Millet Meclis'nde kabul etti. .

İsveç'te terör örgütlerinin Türkiye'ye yönelik faaliyetlerinin desteklenmesini eleştirdi.

Terörle mücadele alanında somut ve sonuç alıcı adımlara ihtiyaç olduğunun altını çizen Şentop, "PKK, PYD, FETÖ ve DPKPC'nın İsveç'teki propaganda finansman ve eleman devşirme faaliyetleri devam ediyor ve iade taleplerimiz konusunda da bir ilerleme malesef sağlanamamıştır. Somut adımlar atılarak terör örgütleri ve uzantılarının faaliyetlerine son verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, NATO'da kararı en önemli ülkelerin başında gelmektedir"

Şentop, Türkiye'nin NATO'nun en büyük iki askeri gücünden biri olduğuna da dikkat çekti.

NATO konusunda Türkiye'nin ayrıcalıklı konumunu hatırlatan Şentop, "Türkiye NATO'nun en büyük iki askeri gücünden biridir ve NATO'yu 70 yıldır ayakta tutan iki ülkeden biridir" diye konuştu.

İsveç'ten olumlu mesaj

İsveç Başbakanı Kristersson da "Parlamentoda Türkiye ile dostluk grubu kurulması için çalışmalara başladık. Muhtırayı sonuna kadar uygulayacağız ve terör örgütleri ile diyaloğa girmeyeceğiz" dedi.