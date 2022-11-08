MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Atatürk, Cumhuriyet'in doğuşunu sağladı. Atatürk yetim büyüdü ama milletini yetim bırakmadı. Atatürk demek inanmış bir vicdan üstün nitelikli bir dava adamı demektir, milli mücadelenin başı, Cumhuriyet'in başarısı Türkiye'nin banisi demektir. Atatürk kurucu bir liderdir ömrünü Türk milletine vakfetmiştir. Kim ne söylerse söylesin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çok şey borçluyuz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri MHP ve Cumhur İttifakı'ndadır. Aziz Atatürk'ü rahmetle minnetle yad ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmetler diliyorum.

"Mağdurların sesi olan bir Türkiye gerçeği hepimize gurur yaşatmaktadır"

Bizim için milli hafızada yer etmiş her toprak parçası vatandır ve öyle de kalacaktır. Artık sızlanmaya gerek yoktur. Türk millet belini doğrultmuştur. Dünyanın konuştuğu bir Türkiye tablosu karşımızda asılıdır. Mağdurların sesi olan bir Türkiye gerçeği hepimize gurur yaşatmaktadır.

Açılan koridordan bugüne kadar 10 milyon tondan fazla tahıl taşınmıştır. Türkiye tahılın ihtiyaç sahibi toplumlara ulaştırılması konusunda bütün ülkelere insanlık dersi vermektedir. Bu mesele insan onurunu sahiplenme meselesidir. Biz kalp gözünden, Batı kar gözünden bakıyor. Türkiye doğalgaz ile inşallah merkez konumuna da gelecektir.

Zaman Türkiye zamanıdır. Zafer ise Türk milletinindir. Elbette yapacağız hep birlikte yapacağız.

Bugün ABD'de ara seçimler yapılacaktır. ABD, sosyal ekonomik ve siyasi kördüğümün pençesindedir.

Kaos içindeki bir ABD'nin dünyanın diğer ülkelerine de az ya da çok olumsuz tesiri olacağını düşünüyoruz.

"NATO Genel Sekreteri'nin dili buyurgandır"

NATO'nun Madrid Zirvesi'nde imza alınan muhtıra ile İsveç ve Finlandiya'nın terörle aralarına nasıl mesafe koydukları incelenmesi gereken bir konudur. Henüz ikna edici bir sonuç alınmış veya görülmüş değildir.

İsveç iç muhalefeti PKK/YPG'nin kontrolündedir. İsveç ve Finlandiya'nın attığı adımlar ve terörle arasına ne kadar mesafe koyduğu detaylıca incelenmelidir. NATO Genel Sekreteri'nin talimat verir gibi konuşması kabul edilemez. NATO TBMM'nin üzerinde bir organ değildir.

NATO Genel Sekreteri TBMM'ye ödev verme densizliğinden derhal geri dönmelidir. NATO Genel Sekreteri'nin dili buyurgandır. NATO Genel Sekreteri'nin talimat verir gibi konuşması bize göre edepsizliktir. Türkiye oyalanıyorsa millet asla teslim olmayacaktır.

Kılıçdaroğlu'na tepki

Kılıçdaroğlu CHP'nin başına paraşütle indirilmiş taşeron bir siyasetçidir. Bu göre Atatürk'ü itibarsızlaştırma ve CHP'yi silme görevidir. Kılıçdaroğlu'nun hiçbir söz ve eylemi CHP'nin önceki genel başkanları ile bağdaşmamaktadır. Kılıçdaroğlu zihnen tutsak, siyaseten zincirlidir.

Kılıçdaroğlu simsiyah bir şahsiyettir, yalan fabrikasıdır. Bir değil bin kere yazıklar olsun diyorum. Kılıçdaroğlu'nun Birleşik Krallık'ta kanun kaçakları ile görüşmesini suç ortaklığı olarak görüyorum. Kılıçdaroğlu herkesi kör, alemi sersem mi zannediyorsun?

Türk askerine polisine uyuşturucu ticareti ile ilgili çamur atan kim olursa olsun bizim gözümüzde vatan hainidir. Kılıçdaroğlu kara para görmek istiyorsa HDP'yi incelesin. Türkiye'yi suçlamak şerefli bir tavır değildir, doğru değildir.

"Anayasa değişikliğini sonuna kadar destekliyoruz"

Anayasa değişikliğini sonuna kadar destekliyoruz. Kararımızda değişiklik yoktur. Ya TBMM'de ele alıp sonuca gidelim ya da halk oylaması ile milletimizin takdirine sunalım.

CHP dürüst ise buyursun hep birlikte bu meseleyi köklü çözümle buluşturalım. AK Parti heyetinin anayasa değişikliğini görüşmek amacıyla siyasi partileri ziyaret etmesi doğru adımdır.

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