Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 18:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk Yıldızları TEKNOFEST uçuşunu Ampute Milliler'e armağan etti
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları'nın TEKNOFEST kapsamında yaptıkları İstanbul Boğazı üzerindeki uçuşlarını Ampute Milli Futbol takımına hediye ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Türk Yıldızları'nın TEKNOFEST kapsamında yaptıkları İstanbul Boğazı üzerindeki uçuşlarını Ampute Milli Futbol takımına hediye ettiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TEKNOFEST 2021 kapsamında İstanbul semalarında gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları, boğaz üzerinde gerçekleştirdikleri uçuşu, Gaziler Günü'nde tarih yazarak Avrupa Şampiyonu olan Milli Ampute Futbol Takımımıza armağan etti."
#TEKNOFEST2021 kapsamında İstanbul semalarında gösteri uçuşu yapan @TurkYildizlari, boğaz üzerinde gerçekleştirdikleri uçuşu Gaziler Günü’nde tarih yazarak Avrupa Şampiyonu olan Millî Ampute Futbol Takımımıza armağan etti.@amputemilli
Son Haberler
- 19:19
- 19:16
- 19:07
- 18:42
- 18:28
Sıradaki Haber
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: HDP’yi meşru görmek PKK'yı muhatap almak demektir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz