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Gündem
AA 09.02.2024 14:44

Türk Yıldızları, Riyad'da gösteri uçuşu yaptı

Türkiye'nin gökyüzündeki milli takımı Türk Yıldızları, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gösteri uçuşu yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen "World Defense Show-2024" kapsamında gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları'ndan görüntüler paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gökyüzündeki milli takımımız Türk Yıldızları, World Defense Show-2024 kapsamında nefes kesen gösteri uçuşları gerçekleştirdi." denildi.

Gösteri uçuşlarından görüntülerin bulunduğu paylaşımda, kokpit içi ve dışından çekim açılarının yanı sıra Suudi Arabistan'ın hava akrobasi ekibi ile Türk Yıldızları'nın ortak uçuşu esnasında kaydedilen anlar da yer aldı.

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Milli Savunma Bakanlığı Suudi Arabistan
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