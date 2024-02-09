Uraloğlu: Türkiye'yi yüksek teknoloji üretim üssü haline getireceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen "Türk Telekom 2024 İş Hedefleri Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 85 milyonun bilgi toplumuna dönüşerek geleceğe güvenle bakmasında Türk Telekom'un önemli bir paya sahip olduğunu söyledi.

Depremden etkilenen illerde hayatın normalleşmesi için tüm kurumlarla çalışmaya devam ettiklerini belirten Uraloğlu, hizmetleri yürütürken hızla gelişen teknolojiyle yarıştıklarını ifade etti.

Uraloğlu, geçmişi iki asır evvele dayanan Türk Telekom'un, yıllar içerisinde sürekli kendini yenileyerek, mobil, internet, telefon ve TV gibi geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğiyle hem bireysel hem de kurumsal hizmetler alanında çok güçlü markaya dönüştüğünü vurguladı.

"Dijital teknolojiler, ekonomik büyümenin en önemli itici gücü haline geldi"

Türkiye'nin geçmişteki iletişim araçlarını anlatan Uraloğlu, "Türk Telekom, afet halleri de dahil olmak üzere her zaman ülkesinin ve milletinin yanında olduğunu göstermiştir. Asrın felaketi 6 Şubat depremleri kapsamında mobil baz istasyonlarını bölgeye sevk ederken, bölgedeki vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz konuşma ve internet yükleyerek büyük faydalar sağlamıştır." diye konutu.

İnternetin özellikle son 25 yılda alışkanlıkları, zorunlulukları değiştiren ve dönüştüren yeni yaşam tarzı haline geldiğine işaret eden Uraloğlu, "İçinde bulunduğumuz dördüncü sanayi devrimini, nesnelerin interneti, kuantum bilgisayarlar, bulut bilişim, makineler arası iletişim, blok zincir uygulamaları ve yapay zeka teknolojileri oluşturuyor. Sosyal medya ağları ve dijital platformlar da önemini ve faaliyet sahasını sürekli arttırıyor, genişletiyor. Artık dijital teknolojiler, yeni ürün ve piyasaların gelişmesine yol açarak ekonomik büyümenin en önemli itici gücü haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"Yerli, milli ve özgün üretime büyük önem veriyoruz"

Günümüzde 5,5 milyar insanın cep telefonu kullandığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"2027 itibarıyla akıllı telefon kullanıcı sayısının 7,7 milyara ulaşması beklenmektedir. Teknoloji dünyasında çığır açan 5G ağlarının, ekonomik değerde trilyonlarca dolar ve milyonlarca iş fırsatı yaratacağı öngörülmektedir. 2028'de ise dünyada 5G aboneliklerinin tüm mobil aboneliklerin yüzde 55'ini oluşturarak 5 milyar insana ulaşacağı tahmin edilmektedir. Küresel mobil veri trafiğinin ise 2030 yılına kadar 80 kattan fazla bir artışla aylık 5 bin Exabyte'ı aşacağı düşünülmektedir. Kısaca, her geçen gün veri trafiğinin katlanarak arttığı bir dönemdeyiz."

Veri hacminin 15 yılda 90 kat artacağını belirten Uraloğlu, bu nedenle ülkeler ve kıtalar arası internet otobanlarına olan ihtiyacın, öngörülenin de ötesinde arttığını dile getirdi.

Devlet ve özel sektör olarak yatırım ve işbirlikleriyle Türkiye'yi telekomünikasyon merkezi haline getirdiklerinin altını çizen Uraloğlu, yeni nesil teknolojilere ve özellikle fiber yatırımlara büyük önem verdiklerini söyledi.

Genişbant altyapısının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları anlatan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bugün yaklaşık 19,5 milyonu sabit abone, 74,8 milyonu mobil abone olmak üzere toplam 94,3 milyon genişbant internet abone sayısına ulaştık. Şu anda toplam fiber uzunluğumuz yaklaşık 550 bin kilometre ve fiber altyapı uzunluğumuzu bu yıl 600 bin kilometreye, 2028 yılına kadar da 850 bin kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Fiberin toplam sabit genişbanttaki payını ise 2024'te yüzde 35'e ulaştırmayı, mobil genişbant penetrasyon oranını ise yüzde 90'a çıkarmayı planlıyoruz. Ayrıca bugün ülkemiz, OECD ülkeleri içinde 2021-2022 yılları arasındaki bir yıllık süreçte sabit internet yaygınlığı en çok artan ülkeler arasında yer almaktadır. Haberleşme, ulaşım, savunma sanayi, otomotiv, denizcilik... Hangi alanda olursa olsun yerli, milli ve özgün üretime büyük önem veriyoruz. Bir yandan 5G çalışmalarında yerli ve milli çerçevede ilerlerken bir yandan da 6G teknolojisinin hazırlıklarına başladık."

"Ülkemizi yüksek teknoloji üretim üssü haline getireceğiz"

Uraloğlu, 5G altyapıları için kritik öneme sahip 5G çekirdek şebeke, 5G baz istasyonu, 5G'ye özel yönetim, servis ve yazılım ürünleri geliştirdiklerini bildirdi.

Yerli üretimle yüksek teknolojili küresel markalar çıkaracaklarını kaydeden Uraloğlu, "Ülkemizi yüksek teknoloji üretim üssü haline getireceğiz. Ayrıca telekomünikasyon merkezi olma yolunda hızla ilerlerken artık uydu ve uzay çalışmaları alanında da uluslararası bir oyuncu olma yolunda önemli adımlar atıyoruz." dedi.

Uydu ve uzay teknolojileri alanlarında önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini bildiren Uraloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İlk defa ülkemizin insanlı uzay misyonu bir Türk astronotumuzu uzaya göndererek hem havacılık hem de uzay çalışmalarımız bakımından çok önemli bir dönem yaşıyoruz. Astronotumuz Alper Gezeravcı 13 farklı alanda uzayda bilimsel çalışmamıza öncülük etti ve yepyeni gelişmelerin kapılarını araladı. Şu anda da dünyaya dönüş yolculuğunda. İnşallah bugün saat 16.30 gibi sağ salim dünyaya inmesini bekliyoruz. Ayrıca, ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A ile uzay ve uydu teknolojileri alanında teknik bir devrim gerçekleştiriyoruz. Bu sayede Türkiye haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecek. İnşallah Türksat 6A'yı, önümüzdeki Haziran ayında yörüngesine göndermeyi hedefliyoruz."

Toplantıya, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ile şirket yöneticileri de katıldı.