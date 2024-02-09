Parçalı Bulutlu 12.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 09.02.2024 14:32

Astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü için geri sayım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Astronot Alper Gezeravcı'nın da dahil olduğu Ax-3 ekibinin saat 16.22'de Dünya'ya döneceğini duyurdu.

Astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü için geri sayım

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülünün, Dünya'nın atmosferine girişinin ardından, ABD'nin Florida eyaletindeki Daytona Beach bölgesinde okyanusa​​​​​​​ iniş yapması bekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gezeravcı'nın da dahil olduğu ekibin saat 16.22'de Dünya'ya ineceğini duyurdu.

Ax-3 ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Türkiye saatiyle 7 Şubat 17.20'de ayrılmıştı.

Uzay aracı başarıyla fırlatılmıştı

Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.

Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı.

ETİKETLER
Alper Gezeravcı Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sıradaki Haber
Uraloğlu: Türkiye'yi yüksek teknoloji üretim üssü haline getireceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:17
Deprem soruşturmaları kapsamında 369 iddianame hazırlandı
15:17
Milliyetçi Hareket Partisi'nin kuruluşunun 55. yılı
15:17
DSÖ: 2023'te 5,5 milyondan fazla dang humması vakası görüldü
15:13
ABD'de şişe su satan şirkete 130 milyon dolar ceza
14:59
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak
14:55
Onkoloji Hastanesinde "Sigara Bırakma Polikliniği" açıldı
Mescid-i Aksa'da sınırlı sayıda kişiyle cuma namazı kılındı
Mescid-i Aksa'da sınırlı sayıda kişiyle cuma namazı kılındı
FOTO FOKUS
Oyuncak kamyonunu inşaata götüren çocuk kepçeden kum istedi
Oyuncak kamyonunu inşaata götüren çocuk kepçeden kum istedi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ