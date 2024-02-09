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Gündem
AA 09.02.2024 14:23

Meral Akşener: En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İyi Parti olarak söylediğimiz şey bütün emeklilerin en düşük maaşının asgari ücret kadar olmasıdır" dedi.

Meral Akşener: En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalı
[Fotograf: AA]

Partisinin il teşkilatınca, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Sanat ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen belediye başkan adayları tanıtım programında konuşan Akşener, Yozgat'ın, Milli Mücadele ve PKK terörüyle mücadelede en çok şehit veren illerin başında geldiğini söyledi.

Akşener, Yozgat'ı kendi memleketi gibi gördüğünü ifade ederek, "Yozgat, 22 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı baş tacı yaptı. Peki Yozgat, söz verildiği gibi Türkiye'nin marka şehri, Avrupa'nın marka şehri olabildi mi, hayır. Yozgat'ta şu anda 17 bin genç kayıtlı işsiz var." diye konuştu.

Vatandaşlardan yaşadıkları sorunları dinlediklerini ve çözümü için ilgili yerlere ilettiklerini dile getiren Akşener, şunları kaydetti:

"İktidarsanız sorunları çözersiniz, muhalefetseniz de kamuoyuna sunarsınız, dikkat çekersiniz. İyi Parti olarak biz kurulduğumuz günden beri bunu yapıyoruz. Ben tam 3 yıl bütün şehirleri ve ilçelerin yüzde 50'sini dolaştım, dükkan dükkan gezdim. O dükkanlarda beş çeşit emekli maaşı olduğunu öğrendim. İktidar partisine bunu meclis kürsüsünden ilettiğimiz zaman bu kadar farklı beş ayrı emekli maaşının olmadığını iddia ettiler. Sonra ortaya çıktı ki varmış. Bizim iddiamız, bizim talebimiz, bizim isteğimiz sizin adınıza şuydu, en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır. Hani kök maaş diyorlar, üzerine hiçbir şey koymadı. Üzerine sadece dışarıdan, Hazineden para koydu. Bir süre sonra üfürülüp gidecek. İyi Parti olarak söylediğimiz şey bütün emeklilerin en düşük maaşının asgari ücret kadar olmasıdır."

Akşener, konuşmasının sonunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım'ı tanıttı.

Yıldırım, hemşehrileri aracılığıyla Ankara'da yaşayan Yozgatlılardan oy istedi.

Konuşmaların ardından İYİ Parti'nin Yozgat ve ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

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