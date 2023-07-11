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Gündem
TRT Haber 11.07.2023 11:35

Türk uçakları, NATO Zirvesi'nin güvenliği için görevde

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin güvenliği için görev yapıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katılıyor.

 

Zirve'nin güvenliği için Türk Hava Kuvvetleri de görev yapıyor.

Zirve öncesinde Hava Kuvvetleri'ne bir adet havadan erken ihbar uçağı (HİK) ile bir adet KC-135R tanker uçağı Almanya’nın Geilenkirchen’deki üssünde yerini aldı.

Uçakların, 12 Temmuz’a kadar NATO Müttefik Hava Komutanlığı’nın (AIRCOM) Hava Görev Emri’ne uygun olarak gözetleme uçuşları ile yakıt ikmali görevleri icra etmesi planlanıyor.

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NATO Milli Savunma Bakanlığı Yaşar Güler
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