Türk uçakları, NATO Zirvesi'nin güvenliği için görevde

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katılıyor.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Litvanya’nın Başkenti Vilnius’taki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler de iştirak ediyor.



Hava Kuvvetlerimize ait; bir adet Havadan Erken İhbar Uçağı (HİK) ile bir adet KC-135R… pic.twitter.com/K1bQZ6ETNc — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 11, 2023

Zirve'nin güvenliği için Türk Hava Kuvvetleri de görev yapıyor.

Zirve öncesinde Hava Kuvvetleri'ne bir adet havadan erken ihbar uçağı (HİK) ile bir adet KC-135R tanker uçağı Almanya’nın Geilenkirchen’deki üssünde yerini aldı.

Uçakların, 12 Temmuz’a kadar NATO Müttefik Hava Komutanlığı’nın (AIRCOM) Hava Görev Emri’ne uygun olarak gözetleme uçuşları ile yakıt ikmali görevleri icra etmesi planlanıyor.