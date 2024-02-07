Türk savunma sanayiinin yükselişi sürüyor

1964'te ABD Başkanı Johnson, İsmet İnönü'ye bir mektup gönderdi. Mektupta "ABD ve NATO'nun hibe ettiği hiçbir silah ve teçhizatın Türkiye tarafından kullanılamayacağı" yazıyordu.

Bu sözler Kıbrıs Barış Harekatı'nı 10 yıl geciktirdi. Silah ambargoları, milli savunma sanayinin ne denli önemli olduğunu ortaya koydu.

Türkiye şimdi kendi insansız savaş uçaklarını, roketlerini, elektronik harp sistemlerini üretiyor. Kendi savaş gemisini üreten 10 ülkeden biri artık.

2023'ün ilkleri...

Hepsini saymak mümkün değil zira 2023'te pek çok ilke imza atıldı. Türk savunma sanayii 2023'teki ilk teslimatı elektronik harp alanında gerçekleştirdi. Ağır sınıf taarruz helikopteri Atak-2, insansız savaş uçağı Anka-3, insansız hava aracı Bayraktar TB3 ve Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim uçağı Hürjet gökyüzüyle buluştu.

Yerli ve milli ilk helikopter motoru TS1400, Gökbey helikopterini uçurdu. Milli muharip uçağa KAAN ismi verildi ve ilk uçuşuna hazırlık için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Aynı anda 3 fırkateynin de üretimine başlandı.

İhracat rakamı 5 milyar 500 milyon dolara oldu

Türk savunma sanayiinin son yıllarda gösterdiği gelişim, yurt dışı pazarlarda da ilgiyi artırdı. Bu durum, sektörün ihracat performansını istikrarlı şekilde artırdı.

Türk Savunma Sanayii 2020 yılını 2 milyar 278 milyon 695 bin dolar ihracatla kapattı. 2021 yılındaki 3 milyar 200 milyon dolarlık rakam, 2022'de 4 milyar 400 milyon dolar oldu.

İhracat rekoruna imza atan savunma ve havacılık sanayii, 2023'te bu rakamı yüzde 27'lik bir artışla 5 milyar 500 milyon dolara yükseltti.

İnsansız hava aracı üreticisi Baykar, Suudi Arabistan'da Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesine imza attı. Akıncı, 8 ülkeye gönderiliyor.

Yazılım tabanlı milli deniz telsizi ve milli vurucu insansız hava aracı ALPAGU ihracat listesine girdi.

BAYKAR'dan tarihi başarı

Son 10 yıl içinde 185 ülkeye 230 çeşit ürün gönderildi. 2023'ün ihracat şampiyonu 1 milyar 766 milyon dolarla BAYKAR oldu. BAYKAR'ı, 864 milyon dolarla TUSAŞ, 439 milyon dolarla MKE takip etti.

Dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi kabul edilen 'Defense News Top 100' listesine 2023 yılında 4 Türk firması girdi. Bunlar ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve ASFAT...

Gökyüzüyle buluşan her hava aracı, denize indirilen savaş gemileriyle Türkiye, Savunma Sanayii ve havacılık alanında güçlü bir oyuncu.