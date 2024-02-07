Çok Bulutlu 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 07.02.2024 13:34

İstanbul nüfusu 252 bin azalsa da 131 ülkeyi geride bıraktı

Türkiye’nin en kalabalık ili İstanbul, 2023'te nüfusu 252 bin 27 kişi gerileyerek 15 milyon 655 bin 924 kişiye düşse de 131 ülkeyi geride bıraktı.

İstanbul nüfusu 252 bin azalsa da 131 ülkeyi geride bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) 2023 yılı verilerinden yapılan derlemeye göre, İstanbul'un nüfusu, 2023'te bir önceki yıla göre 252 bin 72 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişiye geriledi.

Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 18,34’ünü barındıran şehirde 7,80 milyon erkek ve 7,84 milyon kadın yaşıyor.

İstanbul'da kilometrekareye 3 bin 13 kişi düşüyor
İstanbul'da kilometrekareye 3 bin 13 kişi düşüyor

Avrupa’nın da en kalabalık şehri olan İstanbul, geçen yıl nüfusta yaşanan gerilemeye rağmen 131 ülkeden daha fazla kişiye ev sahipliği yaptı.

Portekiz ve Macaristan 10,2 milyon, Tunus 12,5 milyon, Belçika 11,7 milyon nüfus ile İstanbul’un gerisinde kalan ülkelerden bazıları oldu.

Ürdün, Yunanistan ve Azerbaycan da İstanbul’un nüfus olarak geride bıraktığı diğer ülkeler olarak kayıtlara geçti.

2023'ün Türkiye nüfusu 85 milyon 372 bin 377 oldu
2023'ün Türkiye nüfusu 85 milyon 372 bin 377 oldu

UNFPA verilerine göre İstanbul’un nüfus olarak geride bıraktığı bazı ülkeler şöyle:

ÜLKELER  NÜFUSU (Milyon)

Gine 14,2

Ruanda 14,1

Benin 13,7

Burundi 13,2

Tunus 12,5

Bolivya 12,4

Belçika 11,7

Haiti 11,7

Dominik Cumhuriyeti 11,3

Ürdün 11,3

Küba 11,2

Güney Sudan 11,1

Honduras 10,6

İsveç 10,6

Çekya 10,5

Azerbaycan 10,4

Yunanistan 10,3

Papua Yeni Gine 10,3

Macaristan 10,2

Portekiz 10,2

Tacikistan 10,1

Belarus 9,5

Birleşik Arap Emirlikleri 9,5

İsrail 9,2

Togo 9,1

Avusturya 9,0

Sierra Leone 8,8

İsviçre 8,8

ETİKETLER
TÜİK Nüfus İstanbul
Sıradaki Haber
AK Parti ve MHP heyetleri belediye meclis adaylıkları için görüşecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:25
Yozgat'ta 463 yıllık tarihi köprü restore edildi
15:21
İran lideri Hamaney'den yaklaşık 3 bin mahkuma af ve ceza indirimi
15:17
Bir “Dost” hikayesi artık evde devam ediyor
15:13
Rusya: Ukrayna'nın askeri sanayi alanındaki işletmelerine saldırı düzenledik
15:13
AK Parti'nin Şanlıurfa adayları belli oldu
15:02
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 27 bin 708'e çıktı
Minik Defne'nin satrançta hedefi Avrupa şampiyonluğu
Minik Defne'nin satrançta hedefi Avrupa şampiyonluğu
FOTO FOKUS
Gazzeliler suyu çamurlu yağmur birikintilerinden içiyor
Gazzeliler suyu çamurlu yağmur birikintilerinden içiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ