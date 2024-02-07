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Gündem
AA 07.02.2024 12:06

Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu için canlı yayınlar TSİ 15.00'te başlayacak

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş yolculuğuna ilişkin canlı yayınlar Türkiye saati ile (TSİ) 15.00'ten itibaren izlenebilecek. Canlı yayınlar, AA, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TUA'nın simultane çevirisi eşliğinde takip edilebilecek.

Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu için canlı yayınlar TSİ 15.00'te başlayacak

SpaceX, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılmasının ardından TSİ 17.05'te Dünya'ya dönmesinin planlandığını duyurdu.

Axiom Space'in, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatının ISS'den ayrılması çevrim içi olarak şirketin axiom.space/live hesabından takip edilebilecek.

Bu kapsamda kapının kapanmasına yönelik canlı yayın TSİ 15.00'te yapılacak.

Dragon kapsülünün ISS'den ayrılış yayını ise TSİ 16.45'te başlayacak.

Öte yandan Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü için Axiom Space'in yapacağı canlı yayınlar, Anadolu Ajansı (AA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Uzay Ajansının (TUA) sosyal medya hesaplarından simultane çeviri eşliğinde canlı olarak izlenebilecek.

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