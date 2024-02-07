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Gündem
TRT Haber 07.02.2024 13:04

AK Parti ve MHP heyetleri belediye meclis adaylıkları için görüşecek

AK Parti ve MHP heyetleri, yerel seçimlere yönelik "seçim iş birliği" için 14'üncü görüşmesini yarın gerçekleştirecek. Heyetlerin Belediye meclis üyeliklerine ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor.

AK Parti ve MHP heyetleri belediye meclis adaylıkları için görüşecek

Yerel seçim yaklaşıyor; Cumhur İttifakı'nın iş birliği mesaisi devam ediyor.

AK Parti ve MHP heyetleri yarın 14'üncü görüşmesini yapacak. Görüşmenin gündemi ise belediye meclis üyelikleri olacak.

Cumhur İttifakı illerde adaylarını belirledi. İlçe adayları da netleşiyor.

Belediye meclis üyelikleri için de mesai yoğunlaştı.

Her 4 üyeden birinin kadın, birinin ise genç olması hedefleniyor

AK Parti ve MHP heyetleri adayları ele almak için toplantı yapacak.
Adaylar belirlenirken öne çıkacak kriterler masada olacak.

Belediye meclisinde her 4 üyeden birinin kadın, birinin ise gençlerden oluşması hedefleniyor.

Hukukçu, mühendis, mimar gibi mesleklerden yeteri kadar aday bulunmasına özen gösterilecek. Partilerde görev alma süreleri de dikkate alınacak. Parti emektarlarına öncelik verilecek.

AK Parti, Büyük Birlik Partisi ile de görüşecek

Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın başkanlık ettiği AK Parti heyeti MHP heyetiyle seçim çalışmalarını da istişare edecek. AK Parti'nin aynı gün Büyük Birlik Partisi ile de görüşmesi planlanıyor. 

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