Türk Kızılay, 6,2'lik deprem sonrası 1,4 milyon kişilik gıda desteği dağıttı

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, deprem sonrası binlerce gönüllü ve çalışan, 221'i mobil ikram aracı olmak üzere 347 dağıtım noktasında İstanbullulara hizmet sağladı.

Ekipler, İstanbul genelinde 527 bin bardak sıcak çorba, 407 bin beslenme malzemesi, 413 bin sıcak ve soğuk içecek, 39 bin kumanya ve 15 bin 900 ekmek dağıtımı gerçekleştirdi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde ana sorumluluğu olan beslenme hizmetini beslenme platformu paydaşları ile yürüten Türk Kızılay, gıda desteğinin yanı sıra 499 bin şişe içme suyu ile 1655 battaniyeyi vatandaşlara ulaştırdı.

Kızılay mobil ikram araçlarının güncel konumuna, "0552 150 18 68" numaralı WhatsApp hattından erişilebiliyor.