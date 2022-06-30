Kurban etlerinin besin değerleri korunuyor, kullanım ömrü uzatılıyor...

Türk Kızılay ile Et ve Süt Kurumu'nun iş birliğinde hazırlanan konservelerle kurban etleri yıl boyu saklanabiliyor.

Bağışlanan kurbanlıklar 800 gramlık konserveler haline getiriliyor. Bu sayede sadece Kurban Bayramı'nda değil yılın her döneminde ihtiyaç sahiplerine el uzatılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan " 800 gramlıklar yanında 4 bin 200 gramlık konservelerimiz de var, onları da gerek aşevlerimizde, 31 aşevimizde, yoksul ailelere dağıtıyoruz, gerekse olası afetler için ihtiyaç stoku olarak saklıyoruz" diye konuştu.

Konserve etler 4 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırılacak

Bu sene yaklaşık 700 bin kutu konserve, 5'er kilo paketler halinde Et ve Süt Kurumu tarafından Türk Kızılay'a teslim edilecek. Sadece etler değil suyu da konservelenecek.

[Fotoğraf: AA]

Türk Kızılay'ın hedefi ise bu yıl yaklaşık 4 milyon ihtiyaç sahibine kurban bereketini taşımak.

İsteyenler, internet sitesi üzerinden, Türk Kızılay mobil uygulamasından ya da 168'i arayarak bağış yapabilecekler.