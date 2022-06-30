Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 10 günde; Edirne, Hatay, Şanlıurfa, Iğdır ve Şırnak hudutlarından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 31 şahıs, hududu geçemeden yakalandı.

Açıklamada, "Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 16’sının FETÖ, 11’inin PKK ve 2’sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.



