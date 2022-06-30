Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 14:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB: Hudutlardan geçmeye çalışan 31 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son 10 günde yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 31 kişinin, hududu geçemeden yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 10 günde; Edirne, Hatay, Şanlıurfa, Iğdır ve Şırnak hudutlarından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 31 şahıs, hududu geçemeden yakalandı.
Açıklamada, "Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 16’sının FETÖ, 11’inin PKK ve 2’sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.
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